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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1609161016111612

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:18

  airmax78 написав:Шо за термины вы выдумываете? Это называется не "домейн", а "кондоминимум".

Это район города.
К стати вопрос к знатокам: корретуно ли сравнивать Total Gross Domestic Product for some city https://fred.stlouisfed.org/series/NGMP12420 и ВВП страны? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 00:19

  baraka написав:надо видео оранжа убрать...
:mrgreen:

прировнять видео ЖК Фанта к порнограции, а размещение вашего видео к ее распространению! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 03:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.

У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 05:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Ну что, как я и говорил Бомбер начал устойчиво рости.

Укро-Демографія - теж в порядку??? Новобуди - не морозяться пачками???))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:47

  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.

У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неліквід - висить роками, важко продається, нікому не потрібний... Особливо квартири в дорогих будинках

То чому, забудовникам, які мають багато років досвіду, не планувати квартири в будинку так, щоб вони були лише ліквідні?

Для чого 5-10 квартир з поганим плануванням?

Невже, цього не можна запобігти, ще на стадії проектування?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:15

  Tekken написав:Неліквід - висить роками, важко продається, нікому не потрібний... Особливо квартири в дорогих будинках

То чому, забудовникам, які мають багато років досвіду, не планувати квартири в будинку так, щоб вони були лише ліквідні?

Для чого 5-10 квартир з поганим плануванням?

Невже, цього не можна запобігти, ще на стадії проектування?

Конечно можна. Губасті тьолочки люблять щоб з панорамним видом і повище. Хоча б з 10го. І не люблять щоб до 10го поверху були офіси і різна інша фігня.
Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.
Всім процвітання!
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