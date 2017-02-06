Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tekken написав:Неліквід - висить роками, важко продається, нікому не потрібний... Особливо квартири в дорогих будинках
То чому, забудовникам, які мають багато років досвіду, не планувати квартири в будинку так, щоб вони були лише ліквідні?
Для чого 5-10 квартир з поганим плануванням?
Невже, цього не можна запобігти, ще на стадії проектування?
Конечно можна. Губасті тьолочки люблять щоб з панорамним видом і повище. Хоча б з 10го. І не люблять щоб до 10го поверху були офіси і різна інша фігня. Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.
Tekken написав:Неліквід - висить роками, важко продається, нікому не потрібний... Особливо квартири в дорогих будинках
То чому, забудовникам, які мають багато років досвіду, не планувати квартири в будинку так, щоб вони були лише ліквідні?
Для чого 5-10 квартир з поганим плануванням?
Невже, цього не можна запобігти, ще на стадії проектування?
Конечно можна. Губасті тьолочки люблять щоб з панорамним видом і повище. Хоча б з 10го. І не люблять щоб до 10го поверху були офіси і різна інша фігня. Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.
Мав на увазі, тільки "дибільне" планування і "великі" площі, де їх не потрібно
Tekken написав:Мав на увазі, тільки "дибільне" планування і "великі" площі, де їх не потрібно
Це ж можна предбачити?
"оно" проектувалося коли врезеточники рубали 2К капусти, і любе бетоно-івно завтра коштувало дорожче чим сьогодні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.