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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1611161216131614>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:46

  Faceless написав:
  Первый написав:Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.

Избушки на курьих ножках. :mrgreen:

Добрый день, а что там со скринами моих прогнозов по "дорожаю"? Сохранили? Будете выкладывать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:51

  flyman написав:
  Tekken написав:Мав на увазі, тільки "дибільне" планування і "великі" площі, де їх не потрібно

Це ж можна предбачити?

"оно" проектувалося коли врезеточники рубали 2К капусти, і любе бетоно-івно завтра коштувало дорожче чим сьогодні

Неправда.
Сейчас есть новострои эконом-класса, в которых делают 2-х уровневые квартиры с плохой планировкой: Кампус, Академ-парк, Герцен-парк и т.д....Есть трёшки с маленькими комнатами при большом общем метраже: Эврика, Мисто квитив, Сырецкие сады, Освиты 16, Квартет...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:55

  Первый написав:
  Zebra написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Политологи пророчат осенние политические качели. Хотя я предпосылок не вижу. Зарплаты растут, работа есть.

У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.


Почему?

Потому что не обойдут. Ждём-с.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:00

  Zebra написав:
  Первый написав:
  Zebra написав:У мире начинаются торговые войны, но Украину они конечно обойдут стороной.


Почему?

Потому что не обойдут. Ждём-с.

Торговые войны ведутся, в основном, за рынки продуктов с высокой добавленной стоимостью и энергоносители. ИМХО нам, пока, конкуренция на этих рынках ничем, кроме снижения цен на импорт, не грозит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03

  Faceless написав:
  Первый написав:Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.

Избушки на курьих ножках. :mrgreen:

Я знаю одне, чим більше вимог необхідно задовільнити, тим вища ціна.

Маленький огляд новобудови центра.

Кардинал - льють бортик даху. Ще ліфтова шахта і все по моноліту. Цеглою ще тре закласти по 3 поверхи в високих секціях. Вентфасад мені подобається.вчасно не здадуть.
Метрополія. Склять посередині першої башти. Третю башту ще льють. Ціна - да Ви о..ли.
Тетріс. Космічними темпами льють 2 та 3 будинок. Ціна - оп не знає адресу держстату.
Чикага. Будівництво вирує. Вчасно не здадуть. Ціна - метрополія нервово палить відразу пачку самосаду.
Крістал плаза - сторожа ганяють собак і крутять кран. Змін 0. Місцями є перший поверх. Збудують???? Хз.
Бульдозери почали копати біля чикаго котлован. Вивіски не має.

На короленківській, біля отп, екскаваторами ШУКАЮТЬ річку либідь. Поки не знайшли.

Зи. На гоголя завершують будівництво бізнес центру. Я в шоці. Тут його не було і бац, він є.

ЗИЗИ. Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03

airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.

если так, то их, козлов, стадо. Он не сам решил: кто-то сделал проект, кто-то одобрил и разрешил строить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бобик сдох (с)
Уважаемый пользователь!

У нас хорошие новости! Все платные возможности нашего сайта – отныне становятся бесплатными!

В частности, теперь Вы можете открывать сколько угодно телефонов продавцов жилья (раньше разрешалось смотреть не более 10 контактов в день, за превышение лимита взималась плата).

Чтобы узнать, насколько проще и свободнее станет Ваша работа на Бомбере – зайдите на эту страницу.

Спасибо, что Вы с нами! Приятного поиска и удачных находок!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32

  Первый написав:
  Faceless написав:
  Первый написав:Думаю запропонувати ноу-хау - будинок на сваях, при цьому сваї до 10го поверху.

Избушки на курьих ножках. :mrgreen:

Я знаю одне, чим більше вимог необхідно задовільнити, тим вища ціна.

Маленький огляд новобудови центра.

Кардинал - льють бортик даху. Ще ліфтова шахта і все по моноліту. Цеглою ще тре закласти по 3 поверхи в високих секціях. Вентфасад мені подобається.вчасно не здадуть.
Метрополія. Склять посередині першої башти. Третю башту ще льють. Ціна - да Ви о..ли.
Тетріс. Космічними темпами льють 2 та 3 будинок. Ціна - оп не знає адресу держстату.
Чикага. Будівництво вирує. Вчасно не здадуть. Ціна - метрополія нервово палить відразу пачку самосаду.
Крістал плаза - сторожа ганяють собак і крутять кран. Змін 0. Місцями є перший поверх. Збудують???? Хз.
Бульдозери почали копати біля чикаго котлован. Вивіски не має.

На короленківській, біля отп, екскаваторами ШУКАЮТЬ річку либідь. Поки не знайшли.

Зи. На гоголя завершують будівництво бізнес центру. Я в шоці. Тут його не було і бац, він є.

ЗИЗИ. Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.

Аднан нормальный чувак в отличие от "бывших судей которые даже не планируют работать" (С)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:34

Оранжевый-хит сезона

шотам по 4 сезонам, третий дом мона брать?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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