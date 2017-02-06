Добрый день, а что там со скринами моих прогнозов по "дорожаю"? Сохранили? Будете выкладывать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:46
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:51
Неправда.
Сейчас есть новострои эконом-класса, в которых делают 2-х уровневые квартиры с плохой планировкой: Кампус, Академ-парк, Герцен-парк и т.д....Есть трёшки с маленькими комнатами при большом общем метраже: Эврика, Мисто квитив, Сырецкие сады, Освиты 16, Квартет...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:55
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:00
Торговые войны ведутся, в основном, за рынки продуктов с высокой добавленной стоимостью и энергоносители. ИМХО нам, пока, конкуренция на этих рынках ничем, кроме снижения цен на импорт, не грозит.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03
Я знаю одне, чим більше вимог необхідно задовільнити, тим вища ціна.
Маленький огляд новобудови центра.
Кардинал - льють бортик даху. Ще ліфтова шахта і все по моноліту. Цеглою ще тре закласти по 3 поверхи в високих секціях. Вентфасад мені подобається.вчасно не здадуть.
Метрополія. Склять посередині першої башти. Третю башту ще льють. Ціна - да Ви о..ли.
Тетріс. Космічними темпами льють 2 та 3 будинок. Ціна - оп не знає адресу держстату.
Чикага. Будівництво вирує. Вчасно не здадуть. Ціна - метрополія нервово палить відразу пачку самосаду.
Крістал плаза - сторожа ганяють собак і крутять кран. Змін 0. Місцями є перший поверх. Збудують???? Хз.
Бульдозери почали копати біля чикаго котлован. Вивіски не має.
На короленківській, біля отп, екскаваторами ШУКАЮТЬ річку либідь. Поки не знайшли.
Зи. На гоголя завершують будівництво бізнес центру. Я в шоці. Тут його не було і бац, він є.
ЗИЗИ. Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.
Всім процвітання!
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:03
airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
или это
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если так, то их, козлов, стадо. Он не сам решил: кто-то сделал проект, кто-то одобрил и разрешил строить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бобик сдох (с)
Уважаемый пользователь!
У нас хорошие новости! Все платные возможности нашего сайта – отныне становятся бесплатными!
В частности, теперь Вы можете открывать сколько угодно телефонов продавцов жилья (раньше разрешалось смотреть не более 10 контактов в день, за превышение лимита взималась плата).
Чтобы узнать, насколько проще и свободнее станет Ваша работа на Бомбере – зайдите на эту страницу.
Спасибо, что Вы с нами! Приятного поиска и удачных находок!
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32
Аднан нормальный чувак в отличие от "бывших судей которые даже не планируют работать" (С)
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:34
Оранжевый-хит сезона
шотам по 4 сезонам, третий дом мона брать?
главное оружие рашистов - ложь
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