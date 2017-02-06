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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:37
Оранжевый-хит сезона написав:
Бобик сдох (с)
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Наступил рынок покупателя? Продавцы высказали претензию Бараке на то, что их не замечают? Или Барака прогнул продавцов и те стали больше башлять?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:02
trololo написав:Оранжевый-хит сезона
шотам по 4 сезонам, третий дом мона брать?
если мазохист то берите канешна.... но сейчас в тренде Оранж сити
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:12
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав:Оранжевый-хит сезона
шотам по 4 сезонам, третий дом мона брать?
если мазохист то берите канешна.... но сейчас в тренде Оранж сити
лучше чуть домазать и взять медовый чем оранж
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:45
Первый написав:
Я знаю одне, чим більше вимог необхідно задовільнити, тим вища ціна.
Маленький огляд новобудови центра.
Кардинал - льють бортик даху. Ще ліфтова шахта і все по моноліту. Цеглою ще тре закласти по 3 поверхи в високих секціях. Вентфасад мені подобається.вчасно не здадуть.
Метрополія. Склять посередині першої башти. Третю башту ще льють. Ціна - да Ви о..ли.
Тетріс. Космічними темпами льють 2 та 3 будинок. Ціна - оп не знає адресу держстату.
Чикага. Будівництво вирує. Вчасно не здадуть. Ціна - метрополія нервово палить відразу пачку самосаду.
Крістал плаза - сторожа ганяють собак і крутять кран. Змін 0. Місцями є перший поверх. Збудують???? Хз.
Бульдозери почали копати біля чикаго котлован. Вивіски не має.
На короленківській, біля отп, екскаваторами ШУКАЮТЬ річку либідь. Поки не знайшли.
Зи. На гоголя завершують будівництво бізнес центру. Я в шоці. Тут його не було і бац, він є.
ЗИЗИ. Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.
А альтерего не смотрели?
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fasser
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:48
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.
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airmax78
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:52
Тоже про рынок кржн -
"Как известно, детективы НАБУ начали расследование по факту якобы незаконного решения командующего Нацгвардией Аллерова обменять 50 квартир площадью более 4 тыс. кв. м и 30 паркомест в жилищном комплексе «Аристократ» на Печерске на 65 квартир в жилищном комплексе «Оберег», который находится в нескольких километрах от станции метро «Красный хутор», которые должны были отойти военным. По предварительным подсчетам, при таком обмене НГУ потеряла более 100 млн грн.
Также журналисты установили, что после принятия такого решения Аллеровым его дочь Екатерина Пустынникова получила в собственность квартиру общей площадью 76 кв. м в ЖК «Никитская Слобода», девелопером и инвестором которого является ООО «Укрбуд Девелопмент», которое также строит ЖК «Аристократ». Эту квартиру Пустынникова получила на основании договора об участии в Фонде финансирования строительства. Кроме того, она получила автомобиль марки Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска на основании договора с ЧАО «Украинская автомобильная корпорация»."
Игрок на игроке...
Кстати об "Обереге" Странная манера застройщика в экономе лепить панорамное остекление балконов. В результате или каждый закрывает чем попало вид на свое барахло, или выставляет его на видноту. Право слово, хрущи с их застекленными балконами, выглядят чуть ли не лучше.
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vano80
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:22
vano80 Все для деток. Чтобы не уезжали, оставались в Украине.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:26
fasser написав: Первый написав:
Я знаю одне, чим більше вимог необхідно задовільнити, тим вища ціна.
Маленький огляд новобудови центра.
Кардинал - льють бортик даху. Ще ліфтова шахта і все по моноліту. Цеглою ще тре закласти по 3 поверхи в високих секціях. Вентфасад мені подобається.вчасно не здадуть.
Метрополія. Склять посередині першої башти. Третю башту ще льють. Ціна - да Ви о..ли.
Тетріс. Космічними темпами льють 2 та 3 будинок. Ціна - оп не знає адресу держстату.
Чикага. Будівництво вирує. Вчасно не здадуть. Ціна - метрополія нервово палить відразу пачку самосаду.
Крістал плаза - сторожа ганяють собак і крутять кран. Змін 0. Місцями є перший поверх. Збудують???? Хз.
Бульдозери почали копати біля чикаго котлован. Вивіски не має.
На короленківській, біля отп, екскаваторами ШУКАЮТЬ річку либідь. Поки не знайшли.
Зи. На гоголя завершують будівництво бізнес центру. Я в шоці. Тут його не було і бац, він є.
ЗИЗИ. Ківан козел. Ліпить гомнострой на жилянській.
А альтерего не смотрели?
Смотрел. Гарний дивний будинок відсотків на 90 неліквід. Придатні лише 50 метрові однухи. Решта наслідок реалізації проекту 2008 року.
Дивне рішення застосувати на всій внутрішній частині будівель мокрий фасад, та ще й дивного грубого кольору.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 18 лип, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:28
airmax78 написав:
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.
Это означает только то, о чем и писал Сержик - аэродромы по 160 м.кв. никому не интересны.
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Mazay256
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:31
Mazay256 написав: airmax78 написав:
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.
Это означает только то, о чем и писал Сержик - аэродромы по 160 м.кв. никому не интересны.
Це означає що будинок проблемний.
Як мінімум в двох квартирах відсутні вікна.
Сержик взагалі полюбляє ...цо. недобуд на лабораторній, тепер на діловій:-)
Всім процвітання!
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