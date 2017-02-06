Додано: Сер 18 лип, 2018 12:52

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"Как известно, детективы НАБУ начали расследование по факту якобы незаконного решения командующего Нацгвардией Аллерова обменять 50 квартир площадью более 4 тыс. кв. м и 30 паркомест в жилищном комплексе «Аристократ» на Печерске на 65 квартир в жилищном комплексе «Оберег», который находится в нескольких километрах от станции метро «Красный хутор», которые должны были отойти военным. По предварительным подсчетам, при таком обмене НГУ потеряла более 100 млн грн.



Также журналисты установили, что после принятия такого решения Аллеровым его дочь Екатерина Пустынникова получила в собственность квартиру общей площадью 76 кв. м в ЖК «Никитская Слобода», девелопером и инвестором которого является ООО «Укрбуд Девелопмент», которое также строит ЖК «Аристократ». Эту квартиру Пустынникова получила на основании договора об участии в Фонде финансирования строительства. Кроме того, она получила автомобиль марки Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска на основании договора с ЧАО «Украинская автомобильная корпорация»."

Игрок на игроке...

Кстати об "Обереге" Странная манера застройщика в экономе лепить панорамное остекление балконов. В результате или каждый закрывает чем попало вид на свое барахло, или выставляет его на видноту. Право слово, хрущи с их застекленными балконами, выглядят чуть ли не лучше.