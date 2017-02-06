RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16131614161516161617>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:35

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749

Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.


Это означает только то, о чем и писал Сержик - аэродромы по 160 м.кв. никому не интересны.

Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.
airmax78
 
Повідомлень: 25114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:36

  Первый написав:Це означає що будинок проблемний.
Як мінімум в двох квартирах відсутні вікна.
Сержик взагалі полюбляє ...цо. недобуд на лабораторній, тепер на діловій:-)

Не, Лабораторный и Фундуклевский - это рай Икаруса.
airmax78
 
Повідомлень: 25114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.

То есть 128 000 за эту квартиру плюс ремонт-это дороже, чем 250 000 за 100 метров в Тетрисе плюс ремонт? Или Вас больше беспокоят счета за отопление?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8160
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:40

  Первый написав:Сержик взагалі полюбляє ...цо. недобуд на лабораторній, тепер на діловій:-)

Странный недострой , в котором квартиры с ремонтом по цене 1500-2200 за метр.
Или это оператор "Первый" странный.
P.S.Конспект нашли?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8160
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:44

  airmax78 написав:
  Первый написав:Це означає що будинок проблемний.
Як мінімум в двох квартирах відсутні вікна.
Сержик взагалі полюбляє ...цо. недобуд на лабораторній, тепер на діловій:-)

Не, Лабораторный и Фундуклевский - это рай Икаруса.

Серж рекомендує. НАДА БРАТЬ! І ПОШВИДШЕ. Поки продавці у вільному доступі.
"Понимая, что Укргазбанк вскоре начнет процедуры взыскания по кредитам, которые на тот момент не обслуживались уже несколько лет, компания «Укртранс» якобы зарегистрировала договор о передаче прав требования по кредитам ООО «Финансовая компания «Кредит-гарант», и далее к ООО «Финансовая компания «Джерело финансив».

В частности, речь идет о 34 квартирах в новостройках в домах по улице Анри Барбюса и Димитрова в Печерском районе города Киева.

«Укргазбанк» подал иск в ответ на такие незаконные действия и в декабре 2015 года Хозяйственный суд г. Киева признал договора о передаче прав требования по кредитам компаниям «Кредит гарант» и «Джерело финансив» недействительными.

На данный момент дело было рассмотрено судами трех станций, всеми судебными решениями было признано незаконные действия рейдеров, установлено недействительность сделок и действий последних"
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12938
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ще категорично рекомендується захаром Дом на строителей, и оболонська 30а:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12938
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:52

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.

То есть 128 000 за эту квартиру плюс ремонт-это дороже, чем 250 000 за 100 метров в Тетрисе плюс ремонт? Или Вас больше беспокоят счета за отопление?

250 за Тетрис люди платить готовы. 128 за ЭТО - нет. Парадокс? Совсем нет. Чтобы понять что происходит, достаточно зайти в этот дом и в Тетрис, зайти в лифт там и там, подняться на этаж. Это два разных мира, пересекающихся только в пробке на ул. Деловой (но сейчас пробки нет, потому что по Барбюса прокладывают трубы).
airmax78
 
Повідомлень: 25114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:03

  Serg-ik написав:airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749

1. Вы звонили или как обычно?)
2. Как Вам планировки?)
Kostia
 
Повідомлень: 686
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:05

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749

Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могеут продать по 800 за метр.

Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)
Kostia
 
Повідомлень: 686
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:18

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749

Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могеут продать по 800 за метр.

Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)

Отлично будут смотреться и через 10 лет. Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы. Реально есть на что. Ну, чтобы просто понимать.
airmax78
 
Повідомлень: 25114
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 16131614161516161617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kash, Kostia і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1090, 1091, 1092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10913 1991034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 23:41
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3322)
18.07.2018 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.