Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.
Это означает только то, о чем и писал Сержик - аэродромы по 160 м.кв. никому не интересны.
Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.
airmax78 написав:Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.
То есть 128 000 за эту квартиру плюс ремонт-это дороже, чем 250 000 за 100 метров в Тетрисе плюс ремонт? Или Вас больше беспокоят счета за отопление?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Це означає що будинок проблемний. Як мінімум в двох квартирах відсутні вікна. Сержик взагалі полюбляє ...цо. недобуд на лабораторній, тепер на діловій:-)
Не, Лабораторный и Фундуклевский - это рай Икаруса.
Серж рекомендує. НАДА БРАТЬ! І ПОШВИДШЕ. Поки продавці у вільному доступі. "Понимая, что Укргазбанк вскоре начнет процедуры взыскания по кредитам, которые на тот момент не обслуживались уже несколько лет, компания «Укртранс» якобы зарегистрировала договор о передаче прав требования по кредитам ООО «Финансовая компания «Кредит-гарант», и далее к ООО «Финансовая компания «Джерело финансив».
В частности, речь идет о 34 квартирах в новостройках в домах по улице Анри Барбюса и Димитрова в Печерском районе города Киева.
«Укргазбанк» подал иск в ответ на такие незаконные действия и в декабре 2015 года Хозяйственный суд г. Киева признал договора о передаче прав требования по кредитам компаниям «Кредит гарант» и «Джерело финансив» недействительными.
На данный момент дело было рассмотрено судами трех станций, всеми судебными решениями было признано незаконные действия рейдеров, установлено недействительность сделок и действий последних"
airmax78 написав:Аэродромы в 160 кв. м - это сегмент людей с деньгами (даже если тебе 160 квадратов достались бесплатно, их еще надо отремонтировать и содержать). И вот люди с деньгами смотрят на этот дом и проходят мимо - идут в ОП Тетриса.
То есть 128 000 за эту квартиру плюс ремонт-это дороже, чем 250 000 за 100 метров в Тетрисе плюс ремонт? Или Вас больше беспокоят счета за отопление?
250 за Тетрис люди платить готовы. 128 за ЭТО - нет. Парадокс? Совсем нет. Чтобы понять что происходит, достаточно зайти в этот дом и в Тетрис, зайти в лифт там и там, подняться на этаж. Это два разных мира, пересекающихся только в пробке на ул. Деловой (но сейчас пробки нет, потому что по Барбюса прокладывают трубы).
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могеут продать по 800 за метр.
Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)
Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могеут продать по 800 за метр.
Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)
Отлично будут смотреться и через 10 лет. Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы. Реально есть на что. Ну, чтобы просто понимать.