И бралось оно не для жизни, а для перепродажи.
Поэтому потребительские характеристики были не важны.
Типа биткоина сейчас
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:22
И бралось оно не для жизни, а для перепродажи.
Поэтому потребительские характеристики были не важны.
Типа биткоина сейчас
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДА!!! Давайте организуем Флэш-МОП, чтоб губатые тёлочки Тетриса заимели впридачу большие глаза. Картина: 500 человек привалило в Тэтрис посмотреть МОП.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Типичное риелторское "лицо" проявилось :
1 .Свистит, фантазирует, говорит то, чего не было и нет:я не рекомендовал и не призывал.
2. Осведомлено об объекте, информацию из базы данных достало быстро. быстрее, чем конспект предыдущего оператора нашло
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:28
ТОП-7 инициатив, которые не прижились в Киеве потому, что мы бы***
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:50
Отлично будут смотреться и через 10 лет. Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы. Реально есть на что. Ну, чтобы просто понимать.[/quote]
Я уверен,че моп тетриса будет смотреться вот так.
А парадное хруща будет смотреться вот так.
И то и то имеет право на жизнь. Кто что хочет тот то и выбирает. Для етого прикладывает усилия.
Всім процвітання!
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:00
Я ще б додав безкоштовні книжки в парках (в такому ящичку. Береш - іншу кладеш). Всі ящички пусті.
Всім процвітання!
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02
Для расширения кругозора. Очень полезно. После посещения Тетриса, ты задаешь себе вопрос: как, КАК за метр в Патриотике можно давать 26К???!!! В чем прикол, что Тетрис всего в 2,5 раза дороже, при том что между Патриотикой и Тетрисом - просто бездна, которую ни перепрыгнуть, ни перелететь. Начинаешь думать: что-то тут не так. Или Патриотика должна стоить минимум в 2 раза дешевле, или Тетрис минимум в 2 раза дороже. А не посетишь, и тебе такая мысль никогда в голову не придет. А думать ведь - полезно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 18 лип, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и урны для собачьих экскрементов тоже пустые. Не прижилось.
Кстати, идея постройки общественных туалетов была у КГГА? Или тоже не прижилась?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02
Там были, видели, в том числе намного интереснее чем тетрис. Вы сомневаетесь что через 10 лет это будет не модно? Уверен что 10 лет назад также думали о тех постройка, то же ждёт и эти.
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:06
Падешевело , за два месяца -100
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