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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:22

  flyman написав:
  Tekken написав:Мав на увазі, тільки "дибільне" планування і "великі" площі, де їх не потрібно

Це ж можна предбачити?

"оно" проектувалося коли врезеточники рубали 2К капусти, і любе бетоно-івно завтра коштувало дорожче чим сьогодні


И бралось оно не для жизни, а для перепродажи.
Поэтому потребительские характеристики были не важны.
Типа биткоина сейчас :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы

ДА!!! Давайте организуем Флэш-МОП, чтоб губатые тёлочки Тетриса заимели впридачу большие глаза. Картина: 500 человек привалило в Тэтрис посмотреть МОП.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Серж рекомендує. НАДА БРАТЬ! І ПОШВИДШЕ. Поки продавці у вільному доступі.
"Понимая, что Укргазбанк вскоре начнет процедуры взыскания по кредитам, которые на тот момент не обслуживались уже несколько лет....

Типичное риелторское "лицо" проявилось :
1 .Свистит, фантазирует, говорит то, чего не было и нет:я не рекомендовал и не призывал.
2. Осведомлено об объекте, информацию из базы данных достало быстро. быстрее, чем конспект предыдущего оператора нашло
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:28

ТОП-7 инициатив, которые не прижились в Киеве потому, что мы бы***

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ys-v-kyeve
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:50

  airmax78 написав:Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)

Отлично будут смотреться и через 10 лет. Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы. Реально есть на что. Ну, чтобы просто понимать.[/quote]
Я уверен,че моп тетриса будет смотреться вот так.
Зображення

А парадное хруща будет смотреться вот так.

Зображення

И то и то имеет право на жизнь. Кто что хочет тот то и выбирает. Для етого прикладывает усилия.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:00

  kingkongovets написав:ТОП-7 инициатив, которые не прижились в Киеве потому, что мы бы***

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ys-v-kyeve

Я ще б додав безкоштовні книжки в парках (в такому ящичку. Береш - іншу кладеш). Всі ящички пусті.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы

ДА!!! Давайте организуем Флэш-МОП, чтоб губатые тёлочки Тетриса заимели впридачу большие глаза. Картина: 500 человек привалило в Тэтрис посмотреть МОП.

Для расширения кругозора. Очень полезно. После посещения Тетриса, ты задаешь себе вопрос: как, КАК за метр в Патриотике можно давать 26К???!!! В чем прикол, что Тетрис всего в 2,5 раза дороже, при том что между Патриотикой и Тетрисом - просто бездна, которую ни перепрыгнуть, ни перелететь. Начинаешь думать: что-то тут не так. Или Патриотика должна стоить минимум в 2 раза дешевле, или Тетрис минимум в 2 раза дороже. А не посетишь, и тебе такая мысль никогда в голову не придет. А думать ведь - полезно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 18 лип, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Я ще б додав безкоштовні книжки в парках (в такому ящичку. Береш - іншу кладеш). Всі ящички пусті.

и урны для собачьих экскрементов тоже пустые. Не прижилось.
Кстати, идея постройки общественных туалетов была у КГГА? Или тоже не прижилась?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Представьте как будут смотреться МОПЫ тетриса через 10 лет)

Отлично будут смотреться и через 10 лет. Ребята, я призываю всех хоть раз сходить посмотреть на эти МОПы. Реально есть на что. Ну, чтобы просто понимать.

Там были, видели, в том числе намного интереснее чем тетрис. Вы сомневаетесь что через 10 лет это будет не модно? Уверен что 10 лет назад также думали о тех постройка, то же ждёт и эти.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:06

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Может там МОПЫ не модные, но по 800 у.е за метр на Деловой 2Б
https://ua.m2bomber.com/obj/344019210/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
или это
https://100realty.ua/object/374052749

Этот дом очень ярко свидетельствует о том, что, на самом деле, означают для покупателей с деньгами модные МОПы и вентфасады. Тетрис в 20 метрах, с худшим видом продается по 2500 за метр. Тут не могут продать по 800 за метр.

Падешевело , за два месяца -100
https://setam.net.ua/auction/275268
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