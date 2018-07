Додано: Сер 18 лип, 2018 15:45

airmax78 написав: Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет. Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.



немного странно, шо приходится говорить вам такие очевидные вещи, но не устаревает лишь классика, актуальные тренды и технические новинки устаревают ооочень быстро - мы живем в эпоху заранее планируемого морального устаревания, стимулирующего продажи новинок

это как с невинной невестой на выданье, или с каким то эксклюзивном суперкаром, попавшем на киевский рынок (знаю несколько таких примеров) - вначале их все хотят, добиваются, участвуют в торгах, но как только целка сбита и товар переходит в категорию б/у - чары рассеиваются, оно еще имеет канешна остаточную (и порой весьма немалую) цену, но пальто уже не то...

Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 18 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.

