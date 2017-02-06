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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:35
Всім процвітання!
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
10 лет назад новые дома были намного лучше тех что были 20 лет назад. То же будет и с тетрисом через 10 лет. Он будет хуже нового топового дома. Ещё пару лет назад он был лучший, сейчас уверенны что тт не сделают красивее?
Дай Бог, чтобы ТТ сделали на уровне Тетриса. Но проблема в том, что когда ТТ будут достраивать, ценник за метр там будет, скорее всего, в районе 4куе. у меня критерий простой: берете дом, и пытаетесь представить его в том же Лондоне или Нью Йорке. И Тетрис отлично вписывается. А вот тот дом из красного кирпича, который рядом с ним - вообще никак. ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос. И т.д.
Вы согласны с тем что любой тетрис будет через 10 лет хуже тогдашнего самого модного новостроя?
Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37
Первый написав: airmax78 написав:
Я не сомневаюсь, я уверен, что это будет по-прежнему очень и очень. Чтобы это понять - достаточно пошататься немного по модным МОПам за пределами нашей батькивщины. Тетрис - это уровень. 10 лет назад ничего подобного в Украине не было, либо оно стоило абсолютно невменяемые деньги и все равно не дотягивало. Сейчас - появилось. "Надабрать"(с).
10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.
Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:38
Затмение нашло. Увидел что дешево и не удержался.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39
Kostia написав: Первый написав: airmax78 написав:
Я не сомневаюсь, я уверен, что это будет по-прежнему очень и очень. Чтобы это понять - достаточно пошататься немного по модным МОПам за пределами нашей батькивщины. Тетрис - это уровень. 10 лет назад ничего подобного в Украине не было, либо оно стоило абсолютно невменяемые деньги и все равно не дотягивало. Сейчас - появилось. "Надабрать"(с).
10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.
Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?
Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.
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airmax78
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Дай Бог, чтобы ТТ сделали на уровне Тетриса. Но проблема в том, что когда ТТ будут достраивать, ценник за метр там будет, скорее всего, в районе 4куе. у меня критерий простой: берете дом, и пытаетесь представить его в том же Лондоне или Нью Йорке. И Тетрис отлично вписывается. А вот тот дом из красного кирпича, который рядом с ним - вообще никак. ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос. И т.д.
Вы согласны с тем что любой тетрис будет через 10 лет хуже тогдашнего самого модного новостроя?
Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
Так думает каждое поколение, а потом приходит новое и прогресс уходит далеко вперёд. Но приятно что вы согласились
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Kostia
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:44
airmax78 написав: Kostia написав: Первый написав:
10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.
Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?
Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.
На фоне тетриса, рт, Чикаго, реально чуть?)
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Kostia
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:45
airmax78 написав:
Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
немного странно, шо приходится говорить вам такие очевидные вещи, но не устаревает лишь классика, актуальные тренды и технические новинки устаревают ооочень быстро - мы живем в эпоху заранее планируемого морального устаревания, стимулирующего продажи новинок
это как с невинной невестой на выданье, или с каким то эксклюзивном суперкаром, попавшем на киевский рынок (знаю несколько таких примеров) - вначале их все хотят, добиваются, участвуют в торгах, но как только целка сбита и товар переходит в категорию б/у - чары рассеиваются, оно еще имеет канешна остаточную (и порой весьма немалую) цену, но пальто уже не то...
понимаете, о чем я?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 18 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:49
airmax78 написав:
ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос.
Пока казнокрады не идут под растрел, Панорамы не идут под снос. Всё соответствует.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:51
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?
Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.
На фоне тетриса, рт, Чикаго, реально чуть?)
Реально, не критично. Купил бы я Парк Авеню, если бы он находился не на Демеевке, а у м. Олимпийская? Наверное да. А красный дом на Деловой не куплю.
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airmax78
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