RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 161616171618161916201621>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:35

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:я не могу себя заставить вложить деньги в какое-то уепище.


это написал человек, купивший голосуху? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ми його перевиховали:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12944
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:10 лет назад новые дома были намного лучше тех что были 20 лет назад. То же будет и с тетрисом через 10 лет. Он будет хуже нового топового дома. Ещё пару лет назад он был лучший, сейчас уверенны что тт не сделают красивее?

Дай Бог, чтобы ТТ сделали на уровне Тетриса. Но проблема в том, что когда ТТ будут достраивать, ценник за метр там будет, скорее всего, в районе 4куе. у меня критерий простой: берете дом, и пытаетесь представить его в том же Лондоне или Нью Йорке. И Тетрис отлично вписывается. А вот тот дом из красного кирпича, который рядом с ним - вообще никак. ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос. И т.д.

Вы согласны с тем что любой тетрис будет через 10 лет хуже тогдашнего самого модного новостроя?

Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
airmax78
 
Повідомлень: 25125
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37

  Первый написав:
  airmax78 написав:Я не сомневаюсь, я уверен, что это будет по-прежнему очень и очень. Чтобы это понять - достаточно пошататься немного по модным МОПам за пределами нашей батькивщины. Тетрис - это уровень. 10 лет назад ничего подобного в Украине не было, либо оно стоило абсолютно невменяемые деньги и все равно не дотягивало. Сейчас - появилось. "Надабрать"(с).


10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.

Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?
Kostia
 
Повідомлень: 693
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:38

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:я не могу себя заставить вложить деньги в какое-то уепище.


это написал человек, купивший голосуху? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Затмение нашло. Увидел что дешево и не удержался.
airmax78
 
Повідомлень: 25125
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39

  Kostia написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Я не сомневаюсь, я уверен, что это будет по-прежнему очень и очень. Чтобы это понять - достаточно пошататься немного по модным МОПам за пределами нашей батькивщины. Тетрис - это уровень. 10 лет назад ничего подобного в Украине не было, либо оно стоило абсолютно невменяемые деньги и все равно не дотягивало. Сейчас - появилось. "Надабрать"(с).


10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.

Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?

Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.
airmax78
 
Повідомлень: 25125
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Дай Бог, чтобы ТТ сделали на уровне Тетриса. Но проблема в том, что когда ТТ будут достраивать, ценник за метр там будет, скорее всего, в районе 4куе. у меня критерий простой: берете дом, и пытаетесь представить его в том же Лондоне или Нью Йорке. И Тетрис отлично вписывается. А вот тот дом из красного кирпича, который рядом с ним - вообще никак. ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос. И т.д.

Вы согласны с тем что любой тетрис будет через 10 лет хуже тогдашнего самого модного новостроя?

Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.

Так думает каждое поколение, а потом приходит новое и прогресс уходит далеко вперёд. Но приятно что вы согласились
Kostia
 
Повідомлень: 693
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:44

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  Первый написав:
10 лет назад. Парк авеню. Моп актуален. И о боже. Цена ТОЖЕ. 220 КУЕ за 110 или 120 квадратов.
Моп и вентфасад ТВОРИТ ЧУДЕСА.

Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?

Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.

На фоне тетриса, рт, Чикаго, реально чуть?)
Kostia
 
Повідомлень: 693
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:45

  airmax78 написав:Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.


немного странно, шо приходится говорить вам такие очевидные вещи, но не устаревает лишь классика, актуальные тренды и технические новинки устаревают ооочень быстро - мы живем в эпоху заранее планируемого морального устаревания, стимулирующего продажи новинок
это как с невинной невестой на выданье, или с каким то эксклюзивном суперкаром, попавшем на киевский рынок (знаю несколько таких примеров) - вначале их все хотят, добиваются, участвуют в торгах, но как только целка сбита и товар переходит в категорию б/у - чары рассеиваются, оно еще имеет канешна остаточную (и порой весьма немалую) цену, но пальто уже не то...
понимаете, о чем я?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 18 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 05.06.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ТТ - вписывается (но скорее в Дубаи), а Панорама на Печерске однозначно идет под снос.

Пока казнокрады не идут под растрел, Панорамы не идут под снос. Всё соответствует.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:51

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как сейчас выглядит на фоне тетриса, тт. Лучше или хуже?

Выглядит чуть проще, но не критично. Локейшн просто хуже.

На фоне тетриса, рт, Чикаго, реально чуть?)

Реально, не критично. Купил бы я Парк Авеню, если бы он находился не на Демеевке, а у м. Олимпийская? Наверное да. А красный дом на Деловой не куплю.
airmax78
 
Повідомлень: 25125
З нами з: 25.10.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 161616171618161916201621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1090, 1091, 1092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10913 1991076
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 23:41
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.