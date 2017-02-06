Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
немного странно, шо приходится говорить вам такие очевидные вещи, но не устаревает лишь классика, актуальные тренды и технические новинки устаревают ооочень быстро - мы живем в эпоху заранее планируемого морального устаревания, стимулирующего продажи новинок это как с невинной невестой на выданье, или с каким то эксклюзивном суперкаром, попавшем на киевский рынок (знаю несколько таких примеров) - вначале их все хотят, добиваются, участвуют в торгах, но как только целка сбита и товар переходит в категорию б/у - чары рассеиваются, оно еще имеет канешна остаточную (и порой весьма немалую) цену, но пальто уже не то... понимаете, о чем я?)
Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.
airmax78 написав:Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.
немного странно, шо приходится говорить вам такие очевидные вещи, но не устаревает лишь классика, актуальные тренды и технические новинки устаревают ооочень быстро - мы живем в эпоху заранее планируемого морального устаревания, стимулирующего продажи новинок это как с невинной невестой на выданье, или с каким то эксклюзивном суперкаром, попавшем на киевский рынок (знаю несколько таких примеров) - вначале их все хотят, добиваются, участвуют в торгах, но как только целка сбита и товар переходит в категорию б/у - чары рассеиваются, оно еще имеет канешна остаточную (и порой весьма немалую) цену, но пальто уже не то... понимаете, о чем я?)
100 так і є. Але є одно НО. Теперішня ціна. Я не вірю, що ЦП подешевшає в 2 рази - з 2 куе до па 1 куе, тільки на підставі того що морально застаріє. Дивиться парк авеню. 220 куе треха в 2008 році. ЦП па 1 куе - тампере безкоштовно, сталінки на кудрі па 400 за квадрат.
Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.[/ Скажите а как проверить качество изготовления модных новых технологий ? Судя по тому что писал Юра квалификация так себе , но переделать узел котельной или текущий бассейн над головой ? Будет ли через десять лет исправно работать осушитель бассейна ? А стеклянный фасад моет каждый свой или ук ? А красный дом и останется красным .
airmax78 написав:Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.
это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 18 лип, 2018 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.
это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально
Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.
airmax78 написав:Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.
это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально
Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.