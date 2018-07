Додано: Сер 18 лип, 2018 16:07

airmax78 написав: Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.



это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально

