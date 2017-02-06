Додано: Сер 18 лип, 2018 16:06

Он, вполне возможно, будет хуже, но не так критично, как красный дом vs Тетрис. Почему? Потому что опять же, достаточно посмотреть в забугорье. И вы увидите, что концепция дорогих кондоминимумов не сильно изменилась за последние 30 лет. Да, новые дома обрастают новыми технологиями, НО в основе своей это все те же красивые холлы и места общего пользования (и тут я говорю не только о лестничных клетках и лифтовых холлах, а о всяких тренажерных залах, бассейнах и т.п.). Если это в вашем ЖК есть - можно быть спокойным - оно еще долго не устареет.[/

Скажите а как проверить качество изготовления модных новых технологий ? Судя по тому что писал Юра квалификация так себе , но переделать узел котельной или текущий бассейн над головой ? Будет ли через десять лет исправно работать осушитель бассейна ? А стеклянный фасад моет каждый свой или ук ? А красный дом и останется красным .