Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.
в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.
Самому придется скидываться Может кто был в доме напротив парка Шевченко (Терещенковская 11 вроде бы) - где достроили один этаж. Вот там МОП сделали в мраморе, по-багатому в то время.
airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.
вы просто слишком много чего боитесь, максим)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав::x Может для вас не критично, но разница есть и большая.
В чем конкретно?
Внешне. Если вам это не видно, то)
Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
airmax78 написав: Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.
Самому придется скидываться Может кто был в доме напротив парка Шевченко (Терещенковская 11 вроде бы) - где достроили один этаж. Вот там МОП сделали в мраморе, по-багатому в то время.
это называется мансарда, там не один этаж, а полтора, я о чем то похожем и говорю кстати, кроме мансарды бывают еще и нежилой первый+цоколь, но то таке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.
в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал
Все имеет право на жизнь. Десятинная 6, и тампере 12, и деловая 1/2, и даже деловая от укртранса. Но, организовать людей сдать по 10000 грн на ремонт це фантастика. Достатньо подивитися панорами гугла.
airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.
вы просто слишком много чего боитесь, максим)
Да ладно. Примеров по Киеву таких волшебных преображений, наверное, на пальцах одной руки.