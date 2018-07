Додано: Сер 18 лип, 2018 16:28

Первый написав: Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом. Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.



в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже

о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал в моем доме все именно так, в некоторых соседних тожео реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.