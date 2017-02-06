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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1618161916201621>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О сегодняшней теме очень классно спел слепаков. Меняйте лексус на тетрис, маршрутку на бпс с хрущиком и просто в тему.
https://youtu.be/idvG77g8kUI
Востаннє редагувалось Первый в Сер 18 лип, 2018 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:28

  Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.


в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже
о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

  airmax78 написав: Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.

Самому придется скидываться :) Может кто был в доме напротив парка Шевченко (Терещенковская 11 вроде бы) - где достроили один этаж. Вот там МОП сделали в мраморе, по-багатому в то время.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:34

  airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.


вы просто слишком много чего боитесь, максим)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:35

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав::x Может для вас не критично, но разница есть и большая.

В чем конкретно?

Внешне. Если вам это не видно, то)

Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:36

  fasser написав:
  airmax78 написав: Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.

Самому придется скидываться :) Может кто был в доме напротив парка Шевченко (Терещенковская 11 вроде бы) - где достроили один этаж. Вот там МОП сделали в мраморе, по-багатому в то время.


это называется мансарда, там не один этаж, а полтора, я о чем то похожем и говорю
кстати, кроме мансарды бывают еще и нежилой первый+цоколь, но то таке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:36

  kingkongovets написав:ТОП-7 инициатив, которые не прижились в Киеве потому, что мы бы***

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ys-v-kyeve


Это потому, что полиция у нас самая лояльная во вселенной. С бы*** можно бороться только силой и штрафами. А вот эти сюси-пуси и предупреждения нашим людям нипочём. Не всем, но большинству.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:36

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.


в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже
о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал

Все имеет право на жизнь. Десятинная 6, и тампере 12, и деловая 1/2, и даже деловая от укртранса.
Но, организовать людей сдать по 10000 грн на ремонт це фантастика.
Достатньо подивитися панорами гугла.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:40

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.


вы просто слишком много чего боитесь, максим)

Да ладно. Примеров по Киеву таких волшебных преображений, наверное, на пальцах одной руки.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:42

  airmax78 написав:Да ладно. Примеров по Киеву таких волшебных преображений, наверное, на пальцах одной руки.


больше, просто на олх они обычно не светятся)

зы: и шо вы так привязались к тт, тетрису и цп? это одна тысячная процента от всего рынка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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