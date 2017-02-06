Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.
вы просто слишком много чего боитесь, максим)
В Одессе была история - один банчила занимал здание памятник архитектуры. В общем обязали банчилу сделать ремонт фасада и крыши. В 2005м году, по-моему. Поставили леса, закрыли здание сеткой. Банк ликвидировали в конце 2016го, ремонт еще закончен не был - закопали туда к этому времени какое-то невообразимое количество бабосов. Потому что ремонт памятника архитектуры называется не ремонт, а реставрация со всеми вытекающими последствиями и ценником на работы умноженным на 10.
airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
airmax78 в конце девяностых-начале нулевых было популярно "перекрывать крыши" старых домов, достраивая мансарды, с жильцами за принесенные неудобства рассчитывались зачастую ремонтом и реставрацией фасадов и мопов, таких домов в центре достаточно много, где то мопы и фасады делались на "отьепись", где то "как для себя" в общем кржн - это не только новострои и шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов
Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.
Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.
в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал
у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально
airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов
Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.
Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас
trololo написав:у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально
а у меня в оазисе самыми злостными неплательщиками коммуналки были владельцы пентхаусов и самых больших квартир и управы на них никакой найти не могли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
trololo написав:у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально
а у меня в оазисе самыми злостными неплательщиками коммуналки были владельцы пентхаусов и самых больших квартир и управы на них никакой найти не могли
Иногда страшно становится от того кто твои соседи. Например, что они могли делать?