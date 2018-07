Додано: Сер 18 лип, 2018 16:59

airmax78

в конце девяностых-начале нулевых было популярно "перекрывать крыши" старых домов, достраивая мансарды, с жильцами за принесенные неудобства рассчитывались зачастую ремонтом и реставрацией фасадов и мопов, таких домов в центре достаточно много, где то мопы и фасады делались на "отьепись", где то "как для себя"

в общем кржн - это не только новострои и шлак

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.