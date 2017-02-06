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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:50

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ремонт фасада памятника архитектуры, самим? Не, боюсь, это будет очень дорого, особенно если мало квартир. Опять же, ну как вы себе это представляете: жили себе спокойно в доме люди, не тужили и тут раз, я такой покупаю квартиру и говорю, ребята, давайте скинемся по 10-30-50куе и приведем наш дом в состояние "конфета". %%70 соседей, минимум, просто покрутят пальцем у виска.


вы просто слишком много чего боитесь, максим)

В Одессе была история - один банчила занимал здание памятник архитектуры. В общем обязали банчилу сделать ремонт фасада и крыши. В 2005м году, по-моему. Поставили леса, закрыли здание сеткой. Банк ликвидировали в конце 2016го, ремонт еще закончен не был - закопали туда к этому времени какое-то невообразимое количество бабосов. Потому что ремонт памятника архитектуры называется не ремонт, а реставрация со всеми вытекающими последствиями и ценником на работы умноженным на 10.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:57

  airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.

Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:59

airmax78
в конце девяностых-начале нулевых было популярно "перекрывать крыши" старых домов, достраивая мансарды, с жильцами за принесенные неудобства рассчитывались зачастую ремонтом и реставрацией фасадов и мопов, таких домов в центре достаточно много, где то мопы и фасады делались на "отьепись", где то "как для себя"
в общем кржн - это не только новострои и шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:08

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.

Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:13

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Конечно реально. Сплошная вокруг реальность. Полная илюстрация того как все договорились или сами сделали ремонт мопов с фасадом.


в моем доме все именно так, в некоторых соседних тоже
о реальности жизни в новостройках я тоже знаю непонаслышке, там тоже в нагрузку к мопам и вентфасадам много чего не очч аппетитного идет - впрочем я уже много раз об этом писал


у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:15

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.

Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.

Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:17

  trololo написав:у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально


а у меня в оазисе самыми злостными неплательщиками коммуналки были владельцы пентхаусов и самых больших квартир и управы на них никакой найти не могли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:22

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.

Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас

А на что равняться? :shock: Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:44

  kingkongovets написав:
  trololo написав:у меня в доме соседи запланировали ремонт эконом-мопов. народ вполне нормально сдает бабки (чуть менее 100 баксов с носа), думаю все получится, так что как повезет. в типичном совкошлаке чето собрать вообще нереально


а у меня в оазисе самыми злостными неплательщиками коммуналки были владельцы пентхаусов и самых больших квартир и управы на них никакой найти не могли

Иногда страшно становится от того кто твои соседи.
Например, что они могли делать?

Зображення

https://dom.ria.com/uk/realty-14561913.html
Востаннє редагувалось Первый в Сер 18 лип, 2018 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:45

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Это критерий как отличить дизайн колхозный доморощенный (пусть даже и с вентфасадом и модным мопом) от дизайна хорошего.

Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас

А на что равняться? :shock: Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.

Нужно понять, через 10 лет будут другие стандарты, в первую очередь в развитых мировых городах
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