Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.
это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально
знаю реальную историю из жизни, несколько лет назад... дом на Городецкого ОЧЕНЬ не бедный человек покупает квартиру не 4м этаже, делает неслабый ремонт, и для начала решает переложить плитку в МОПе на 4м и на 1м этажах, плитка за овердокуя денег приезжает из Италии, как только рабочие начинают демонтаж старой через 30 мин прилетает прокуратура и беркутом типа "дом памятник"... итог: плитка до сих пор лежит на складе у моего знакомого, дом имеет довольно ушатанный вид что внутри что снаружи, хотя этот человек мог бы и фасад реставрировать...но вот такие реалии бывают когда "классика после бабушки"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Kostia написав:Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас
А на что равняться? Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.
Нужно понять, через 10 лет будут другие стандарты, в первую очередь в развитых мировых городах
Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.
airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов
что вы хотите этим сказать? вы лично устареваете каждый день так что, вас отправить на мусорку уже сегодня?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:А на что равняться? Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.
Нужно понять, через 10 лет будут другие стандарты, в первую очередь в развитых мировых городах
Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.
За последние 10 лет стандарты мопов в самых модных домах ухудшились в нью Йорке или население не росло?
airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.
Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов
что вы хотите этим сказать? вы лично устареваете каждый день так что, вас отправить на мусорку уже сегодня?
Что стандарты растут постоянно. Вы старше меня, соответственно по вашей логике вам на мусорку раньше)
airmax78 написав:Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.
За последние 10 лет стандарты мопов в самых модных домах ухудшились в нью Йорке или население не росло?
Я думаю мало изменились. Вы забываете, что Нью Йоркскому рынку недвиги овер 200 лет. Рынку массовых модных мопов - овер 100 лет. Нашему - менее 25. И только 5 последних лет модные мопы пошли в массы. Поэтому вам и кажется, что все быстро меняется и устаревает. На самом деле отдельные сегменты нашего рынка только начали выходить на приемлемый уровень. А то, что было 10 лет назад - было сильно хуже принятых в мире стандартов.