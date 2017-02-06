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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1620162116221623>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:42

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вы лукавите. Не устаревает классика, которую вычухали изнутри и снаружи и упаковали по последнему слову техники. Классика после бабушки в доме с которого отпадает штукатурка, не сильно в тренде. Даже если находится в очень хорошем месте. При чем, что у нас, что у них. В том же Амстердаме квартиры в старых домах 17-го века в центре очень дорогие. НО квартиры в новостроях там же - вообще космос.


это не я лукавлю, это вы путаете теплое с мягким, это банальная и достаточно несложно устранимая неухоженность - несложно в первую очередь потому, шо в таких домах очень мало квартир и при желании договориться, а то и сделать самому ремонт мопов, крыши и фасада вполне реально

знаю реальную историю из жизни, несколько лет назад...
дом на Городецкого
ОЧЕНЬ не бедный человек покупает квартиру не 4м этаже, делает неслабый ремонт, и для начала решает переложить плитку в МОПе на 4м и на 1м этажах, плитка за овердокуя денег приезжает из Италии, как только рабочие начинают демонтаж старой через 30 мин прилетает прокуратура и беркутом типа "дом памятник"...
итог: плитка до сих пор лежит на складе у моего знакомого, дом имеет довольно ушатанный вид что внутри что снаружи, хотя этот человек мог бы и фасад реставрировать...но вот такие реалии бывают когда "классика после бабушки"... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:47

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Хаха, слепо равняться на нью Йорк это критерий? Ну только для вас

А на что равняться? :shock: Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.

Нужно понять, через 10 лет будут другие стандарты, в первую очередь в развитых мировых городах

Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:51

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.

Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

что вы хотите этим сказать?
вы лично устареваете каждый день
так что, вас отправить на мусорку уже сегодня? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:08

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:А на что равняться? :shock: Ну, можно на Лондон равняться, Париж, Дубай, Сингапур, Гонконг. Именно там, зачастую, реализуют свои проекты лучшие архитекторы мира.

Нужно понять, через 10 лет будут другие стандарты, в первую очередь в развитых мировых городах

Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.

За последние 10 лет стандарты мопов в самых модных домах ухудшились в нью Йорке или население не росло?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:10

  Прохожий написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну, надо делать скидку на то, что ПА это проект середины 00х. Да, дизайн первых очередей уже немного наводит тоску. VIP - норм. Опять же можно руководствоваться моим критерием: видели ли вы что-то подобное в Европе/Штатах в аналогичной локации? Если да - то можно брать.

Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

что вы хотите этим сказать?
вы лично устареваете каждый день
так что, вас отправить на мусорку уже сегодня? :mrgreen:

Что стандарты растут постоянно. Вы старше меня, соответственно по вашей логике вам на мусорку раньше)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:20

  Kostia написав:
  Прохожий написав:
  Kostia написав:Зачем ваши критерии? Общение о устаревании домов

что вы хотите этим сказать?
вы лично устареваете каждый день
так что, вас отправить на мусорку уже сегодня? :mrgreen:

Что стандарты растут постоянно. Вы старше меня, соответственно по вашей логике вам на мусорку раньше)

Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:24

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Через 10 лет в развитых мировых городах стандарты однозначно ухудшатся, потому что население этих городов еще вырастет и недвига там еще сильнее подорожает. Поэтому о Тетрисах простые (и не очень) Нью Йоркцы могут только мечтать.

За последние 10 лет стандарты мопов в самых модных домах ухудшились в нью Йорке или население не росло?

Я думаю мало изменились. Вы забываете, что Нью Йоркскому рынку недвиги овер 200 лет. Рынку массовых модных мопов - овер 100 лет. Нашему - менее 25. И только 5 последних лет модные мопы пошли в массы. Поэтому вам и кажется, что все быстро меняется и устаревает. На самом деле отдельные сегменты нашего рынка только начали выходить на приемлемый уровень. А то, что было 10 лет назад - было сильно хуже принятых в мире стандартов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:25

  Прохожий написав:
  Kostia написав:
  Прохожий написав:что вы хотите этим сказать?
вы лично устареваете каждый день
так что, вас отправить на мусорку уже сегодня? :mrgreen:

Что стандарты растут постоянно. Вы старше меня, соответственно по вашей логике вам на мусорку раньше)

Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?

Какое отношение к теме ветки?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:26

airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:28

  Kostia написав:
  Прохожий написав:
  Kostia написав:Что стандарты растут постоянно. Вы старше меня, соответственно по вашей логике вам на мусорку раньше)

Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?

Какое отношение к теме ветки?

перечитай ВЫДЕЛЕННОЕ ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ, много раз, пока не поймеш :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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