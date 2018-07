Додано: Сер 18 лип, 2018 20:19

Прохожий написав: студенты?

а смысл с ними спорить?



с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)

тока ж вы не спорите) с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)тока ж вы не спорите)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.