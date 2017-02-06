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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:30
Прохожий написав:airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?
Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.
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airmax78
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:34
Прохожий написав:
Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?
все равно до риспекта далеко..
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:59
Kostia написав: Прохожий написав:
Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?
Какое отношение к теме ветки?
Все на финансовом форуме стремятся так жить)
Прохожий, сколько вам лет? (примерно)
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:10
airmax78 написав: Прохожий написав:airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?
Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.
студенты?
а смысл с ними спорить?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:19
Прохожий написав:
студенты?
а смысл с ними спорить?
с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:22
kingkongovets написав: Прохожий написав:
студенты?
а смысл с ними спорить?
с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)тока ж вы не спорите
)
та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:25
Прохожий написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
студенты?
а смысл с ними спорить?
с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)тока ж вы не спорите
)
та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???
По теме вы не спорили, а отчёты по владение чем-то только в налоговую
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Kostia
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