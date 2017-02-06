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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1620162116221623

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:30

  Прохожий написав:airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?

Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:34

  Прохожий написав:Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?


все равно до риспекта далеко..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:59

  Kostia написав:
  Прохожий написав:Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?

Какое отношение к теме ветки?

Все на финансовом форуме стремятся так жить)

Прохожий, сколько вам лет? (примерно)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:10

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?

Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.

студенты?
а смысл с ними спорить?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:19

  Прохожий написав:студенты?
а смысл с ними спорить?


с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:22

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:студенты?
а смысл с ними спорить?


с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)

та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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