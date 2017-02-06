Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:30
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:19
с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:22
та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:25
По теме вы не спорили, а отчёты по владение чем-то только в налоговую
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:29
Kostia
так о чем с тобой то спорить?
флаг-ветер-спина-давайдосвидания
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:30
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
возвращаясь к теме
максим, я через тот красный дом (там через него проход есть) на велике через черепанову гору и комплекс банникова на печерск чуть не каждый день езжу, я его прекрасно знаю, это проблемный долгострой - не знаю в чем там толком дело было - там действительно на стороне, которая выходит в парк есть лоджии с разбитыми окнами, сам видел
ну пускай там в 160-метровом аэродроме па 800, а в соседнем челси шо с ценами?
я там кстати не знаю шо с мопами, но рейнджик год назад из их парковки ушел
вы думаете шо разница в цене метра с красным и челси у тетриса будет тока увеличиваться со временем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:42
нет денег забить окна досками?
началось?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
блин, ну спецом завтра сфотаю если дождя не будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Порекомендуйте сейчас самый перспективный новострой. Куда проинвестировать , интересует на 1к
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