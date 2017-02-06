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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1621162216231624>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:30

  Прохожий написав:airmax78
Макс Вам не кажется что вас жЫрно троллят?

Не думаю. Судя по тому, что люди всерьез сравнивают красный дом на Деловой с тем же Тетрисом, у многих еще нет понимания, что происходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:19

  Прохожий написав:студенты?
а смысл с ними спорить?


с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:22

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:студенты?
а смысл с ними спорить?


с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)

та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:25

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:студенты?
а смысл с ними спорить?


с молодежью то как раз и стоит иной раз поспорить - у них мозги молодые и быстрые, тонизирует)
тока ж вы не спорите)

та попытался вроде
в ответ получил высер-слив
и чё???

По теме вы не спорили, а отчёты по владение чем-то только в налоговую
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:29

Kostia
так о чем с тобой то спорить?
флаг-ветер-спина-давайдосвидания :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:30

  Прохожий написав:Kostia
так о чем с тобой то спорить?
флаг-ветер-спина-давайдосвидания :twisted:

Взаимно
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

возвращаясь к теме
максим, я через тот красный дом (там через него проход есть) на велике через черепанову гору и комплекс банникова на печерск чуть не каждый день езжу, я его прекрасно знаю, это проблемный долгострой - не знаю в чем там толком дело было - там действительно на стороне, которая выходит в парк есть лоджии с разбитыми окнами, сам видел
ну пускай там в 160-метровом аэродроме па 800, а в соседнем челси шо с ценами?
я там кстати не знаю шо с мопами, но рейнджик год назад из их парковки ушел
вы думаете шо разница в цене метра с красным и челси у тетриса будет тока увеличиваться со временем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:42

  kingkongovets написав:возвращаясь к теме
максим, я через тот красный дом (там через него проход есть) на велике через черепанову гору и комплекс банникова на печерск чуть не каждый день езжу, я его прекрасно знаю, это проблемный долгострой - не знаю в чем там толком дело было - там действительно на стороне, которая выходит в парк есть лоджии с разбитыми окнами, сам видел
ну пускай там в 160-метровом аэродроме па 800, а в соседнем челси шо с ценами?
я там кстати не знаю шо с мопами, но рейнджик год назад из их парковки ушел

нет денег забить окна досками?
началось?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:нет денег забить окна досками?
началось?


блин, ну спецом завтра сфотаю если дождя не будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Порекомендуйте сейчас самый перспективный новострой. Куда проинвестировать , интересует на 1к
OzzyR
 
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