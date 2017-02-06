Додано: Сер 18 лип, 2018 20:38

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максим, я через тот красный дом (там через него проход есть) на велике через черепанову гору и комплекс банникова на печерск чуть не каждый день езжу, я его прекрасно знаю, это проблемный долгострой - не знаю в чем там толком дело было - там действительно на стороне, которая выходит в парк есть лоджии с разбитыми окнами, сам видел

ну пускай там в 160-метровом аэродроме па 800, а в соседнем челси шо с ценами?

я там кстати не знаю шо с мопами, но рейнджик год назад из их парковки ушел

вы думаете шо разница в цене метра с красным и челси у тетриса будет тока увеличиваться со временем?

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