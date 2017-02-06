RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1621162216231624

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:55

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:я не могу себя заставить вложить деньги в какое-то уепище.


это написал человек, купивший голосуху? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ми його перевиховали:-)

это говорит человек купивший ГП 30-32 по сравнению с которым Голосуха это космос.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18830
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:58

Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?
Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.
Vlad442
 
Повідомлень: 4533
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:это говорит человек купивший ГП 30-32 по сравнению с которым Голосуха это космос.

это говорит чел купивший в Голосеево 2й этаж с видом в подпорную стену за овердокуя денег? :mrgreen:
бугага
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9615
З нами з: 05.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?
Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.


понимаете - пуповые центральные новострои нереально крутые, можно сказать будущее, тетрис вблизи когда подсветку включают но еще не совсем стемнело на фоне закатного неба просто акуенен
о чем же еще говорить, об аркадовских говностроях шоли?)
так то гетто, а это лакшери
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 05.06.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати все заметили рост цен?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18830
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на домике оперативно подчистили коментарии к фотографиям "ремонта" от аркады... работают
Diman
 
Повідомлень: 320
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1621162216231624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1090, 1091, 1092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10916 1991279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 22:06
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7982)
18.07.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.