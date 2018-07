Додано: Сер 18 лип, 2018 21:04

Vlad442 написав: Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?

Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.



понимаете - пуповые центральные новострои нереально крутые, можно сказать будущее, тетрис вблизи когда подсветку включают но еще не совсем стемнело на фоне закатного неба просто акуенен

о чем же еще говорить, об аркадовских говностроях шоли?)

