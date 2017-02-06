это говорит человек купивший ГП 30-32 по сравнению с которым Голосуха это космос.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:55
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:58
Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?
Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это говорит чел купивший в Голосеево 2й этаж с видом в подпорную стену за овердокуя денег?
бугага
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 18 лип, 2018 21:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
понимаете - пуповые центральные новострои нереально крутые, можно сказать будущее, тетрис вблизи когда подсветку включают но еще не совсем стемнело на фоне закатного неба просто акуенен
о чем же еще говорить, об аркадовских говностроях шоли?)
так то гетто, а это лакшери
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати все заметили рост цен?
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на домике оперативно подчистили коментарии к фотографиям "ремонта" от аркады... работают
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:19
Додано: Чет 19 лип, 2018 00:33
Открыл навмання два окна с графиками 16 и 18 года! Где рост??? Хоть в баксе хоть в грн.
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