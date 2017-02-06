Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать? Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.
понимаете - пуповые центральные новострои нереально крутые, можно сказать будущее, тетрис вблизи когда подсветку включают но еще не совсем стемнело на фоне закатного неба просто акуенен о чем же еще говорить, об аркадовских говностроях шоли?) так то гетто, а это лакшери
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:кстати все заметили рост цен?
Не особо. В харькове так точно ничего не растет. Годами квартиры и дома продаются. Некоторве потеряли 30 % цены.
От цены 2014го года потеряли 30%? Скажите спасибо Геше с Мишей за "годами продаются". Кому надо элитка и премиум в городе с подавляющим количеством ватанья. Дешёвые варианты аля "па300, 350... и т.д." в нормальном месте всё равно разгребает народ.
Vlad442 написав:Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать? Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.
А прокурор вообще начал хвастаться РР 2016 года, тетрисом, частным домом Как в детском саду комплексы у человека.