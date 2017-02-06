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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30
kingkongovets написав: Viktor написав:
Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.
полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.
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Viktor
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35
Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.
а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:37
Vlad442 написав:
Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?
Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.
Не совсем так. Я ппедлагал обсудить.
Но всем нравится моп и фасад.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:39
kingkongovets написав: Viktor написав:
Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.
полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны
Будинок якось не зовсім свіжий. 40 років жили і не вмерли.... ще 15 квартир зверху і знизу вимруть?
Всім процвітання!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40
kingkongovets написав: Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.
а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?
мог бы потратиться и хотя бы свою латку в темное закрасить чтобы так в глаза не бросалось
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:42
Оранжевый-хит сезона написав:
кстати все заметили рост цен?
Рост цен в гривне (и в долларе при +/- стабильном курсе) у застройщиков давно заметили.
Или про какой рост речь идет, индексы домика и бомбера ?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:44
kingkongovets написав: Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.
а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.
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Viktor
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:45
trololo написав:
мог бы потратиться и хотя бы свою латку в темное закрасить чтобы так в глаза не бросалось
а вам самому то птичка нравится? имхо без нее было гораздо лучше
на эти утепление жильцы панелек (не богачи в подавляющем большинстве) по крохе собирают, им этот стрит арт непрошенный до одного места и я их понимаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:48
Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.
у меня родственники утеплились и счастливы как слоны - и летом заметно прохладней и зимой гораздо теплее, люди пожилые, им это важно и я тут целиком на их стороне - мне их комфорт на порядок важнее чем рефлексия таких вот эстетов, которые мне напоминают просветленных йогов, медитирующих на газонах мариинского парка и заставивших машинами все его дорожки
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 19 лип, 2018 08:52, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:48
барабашов написав: prosecutor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
кстати все заметили рост цен?
Не особо. В харькове так точно ничего не растет. Годами квартиры и дома продаются. Некоторве потеряли 30 % цены.
От цены 2014го года потеряли 30%?
Скажите спасибо Геше с Мишей за "годами продаются". Кому надо элитка и премиум в городе с подавляющим количеством ватанья. Дешёвые варианты аля "па300, 350... и т.д." в нормальном месте всё равно разгребает народ.
Это да. От цен 2015 года на обьекты, которые я наблюдал.
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