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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.


полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны


Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35

  Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.


а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:37

  Vlad442 написав:Зашел вечерком почитать тему. Что могу сказать?
Тема недвижимости все дальше и дальше отдаляется от простого народа. Сначала обсуждали цены обычные люди на обычные квартиры, потом ленлорды-мальдивы-мальвины, затем и эта тема потеряла актуальность. Теперь последние десяток страниц только пуповые центральные новострои.


Не совсем так. Я ппедлагал обсудить.

  Первый написав:[
Иногда страшно становится от того кто твои соседи.
Например, что они могли делать?

Зображення

https://dom.ria.com/uk/realty-14561913.html






Но всем нравится моп и фасад.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:39

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.


полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны

Будинок якось не зовсім свіжий. 40 років жили і не вмерли.... ще 15 квартир зверху і знизу вимруть?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.


а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?


мог бы потратиться и хотя бы свою латку в темное закрасить чтобы так в глаза не бросалось
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:42

  Оранжевый-хит сезона написав:кстати все заметили рост цен?


Рост цен в гривне (и в долларе при +/- стабильном курсе) у застройщиков давно заметили.
Или про какой рост речь идет, индексы домика и бомбера ?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:44

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:
Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.


а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?
сами жили в торцевой квартире в панельке то?


Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:45

  trololo написав:
мог бы потратиться и хотя бы свою латку в темное закрасить чтобы так в глаза не бросалось


а вам самому то птичка нравится? имхо без нее было гораздо лучше
на эти утепление жильцы панелек (не богачи в подавляющем большинстве) по крохе собирают, им этот стрит арт непрошенный до одного места и я их понимаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:48

  Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.


у меня родственники утеплились и счастливы как слоны - и летом заметно прохладней и зимой гораздо теплее, люди пожилые, им это важно и я тут целиком на их стороне - мне их комфорт на порядок важнее чем рефлексия таких вот эстетов, которые мне напоминают просветленных йогов, медитирующих на газонах мариинского парка и заставивших машинами все его дорожки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 08:52, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:48

  барабашов написав:
  prosecutor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:кстати все заметили рост цен?


Не особо. В харькове так точно ничего не растет. Годами квартиры и дома продаются. Некоторве потеряли 30 % цены.

От цены 2014го года потеряли 30%?
Скажите спасибо Геше с Мишей за "годами продаются". Кому надо элитка и премиум в городе с подавляющим количеством ватанья. Дешёвые варианты аля "па300, 350... и т.д." в нормальном месте всё равно разгребает народ.


Это да. От цен 2015 года на обьекты, которые я наблюдал.
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