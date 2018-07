Додано: Чет 19 лип, 2018 08:35

Viktor написав:

Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт. Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. Не думаю, что по стояку живут только бедные люди, не имеющие денег на пенопласт.



а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?

сами жили в торцевой квартире в панельке то? а вы думаете люди утепляются только для того, шоп таким как вы ценителям стрит арта и однотипных фасадов как макс в душу насрать и им больше некуда деньги приткнуть?сами жили в торцевой квартире в панельке то?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.