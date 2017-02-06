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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:49

  kingkongovets написав:
  trololo написав:
мог бы потратиться и хотя бы свою латку в темное закрасить чтобы так в глаза не бросалось


а вам самому то птичка нравится? имхо без нее было гораздо лучше
на эти утепление жильцы панелек (не богачи в подавляющем большинстве) по крохе собирают, им этот стрит арт непрошенный до одного места и я их понимаю


конечно нравится, с птичкой этот муравейник смотрится не так убого
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:55

  trololo написав:
конечно нравится, с птичкой этот муравейник смотрится не так убого


а мне нет и я бы на своем доме такую хрень малевать бы не позволил, никакой художественной ценности она не представляет, мрачняк еще тот
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58

  Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.



полнейшая чушь от начала до конца
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58

наверное боян, но все же
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Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58

  kingkongovets написав:
  trololo написав:
конечно нравится, с птичкой этот муравейник смотрится не так убого


а мне нет и я бы на своем доме такую хрень малевать бы не позволил, никакой художественной ценности она не представляет, мрачняк еще тот


не понимаю, как облупленная грязно серая стена со швами может нравится больше птички
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:01

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.


у меня родственники утеплились и счастливы как слоны - и летом заметно прохладней и зимой гораздо теплее, люди пожилые, им это важно и я тут целиком на их стороне - мне их комфорт на порядок важнее чем рефлексия таких вот эстетов

Тю. Вчора було легко зібратися з сусідами і зробити фасад і мопи будинку. А сьогодні Я зробив, на решту мені н.асрать.
З черепашковим утепленням набагато більше проблем чим ефекту.

ЗИ. Нічого страшного, що за пожежнимм нормам ивище 26 метрів утеплювати пінопластом заборонено?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:02

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
  trololo написав:
конечно нравится, с птичкой этот муравейник смотрится не так убого


а мне нет и я бы на своем доме такую хрень малевать бы не позволил, никакой художественной ценности она не представляет, мрачняк еще тот


не понимаю, как облупленная грязно серая стена со швами может нравится больше птички


так дети считают, когда стены фломастерами обрисовывают - веселее же
если вы чего то не понимаете - это еще не повод для гордости)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:04

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.



полнейшая чушь от начала до конца


Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:05

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:Только в этой квартире промерзают? Почему-то никто из соседей не утепляется. а вы думаете люди утепляются только для того, шо им больше некуда деньги приткнуть?сами жили в торцевой квартире в панельке то?

кстати в шестнариках серии Т тепло, во всяком случае нет разницы с внутренними квартирами, жил в торцевой трехе 15 лет, тем не менее, в том доме предшеда выбил льготный кредит и произвели утепление.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07

  Первый написав:Тю. Вчора було легко зібратися з сусідами і зробити фасад і мопи будинку. А сьогодні Я зробив, на решту мені н.асрать.
З черепашковим утепленням набагато більше проблем чим ефекту.

ЗИ. Нічого страшного, що за пожежнимм нормам ивище 26 метрів утеплювати пінопластом заборонено?


повторюсь - речь не об эстетике, а о комфорте проживающих, на который эстетам насрать, да и эстетика эта весьма спорная, ну то таке
не надо путать фасад и мопы царского дома, где меньше десятка квартир и живут обеспеченные люди и промерзающий панельный скворечник сорокалетней давности - сравнимое надо сравнивать, а вы любитель с этим поманипулировать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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