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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07
Viktor написав: kingkongovets написав: Viktor написав:
тотальные утепления начались после 2014. Люди массово начали утеплять стены.
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.
полнейшая чушь от начала до конца
Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт.
факт в том, что на несколько копеек уменьшаются платежки всех жителей
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 19 лип, 2018 09:21, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Так!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:08
kingkongovets написав: Viktor написав:
Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.
полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны
Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались однозначно: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 19 лип, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:17
Viktor написав: kingkongovets написав: Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа
.
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.
полнейшая чушь от начала до конца
Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт
.
вы бы хоть читали шо сами то пишете, я вам специально выделил
во-первых в таких домах счетчики стоят не поквартирные, а домовые и экономия в итоге все же есть, во-вторых утепляться люди начали значительно ранее 2014го, в третьих писать шо дешевле отапливать кондиционерами может лишь теоретик, и наконец в-четвертых
люди утепляются не для экономии денег, а просто шоп было теплее зимой - теплоноситель при верхней разводке вниз доходит еле теплый, а тут еще стены торцевые холоднющие и сырые, а пожилые люди очень чувствительны к холоду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:18
kingkongovets написав:
так дети считают, когда стены фломастерами обрисовывают - веселее же
если вы чего то не понимаете - это еще не повод для гордости)
рисунок воплне профессиональный, но даже детские цветные каракули смотрелись бы лучше, чем серо-пыльная стена в стиге саркофага. представляю, с какой внутренней наполненостью вы ходите по районам с такими домами, на трое небось вообще чувство прекрасного распирает
повезло Вам с Киевом, тут такого добра еще хватает
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:19
барабашов написав: prosecutor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
кстати все заметили рост цен?
Не особо. В харькове так точно ничего не растет. Годами квартиры и дома продаются. Некоторве потеряли 30 % цены.
От цены 2014го года потеряли 30%?
Скажите спасибо Геше с Мишей за "годами продаются". Кому надо элитка и премиум в городе с подавляющим количеством ватанья. Дешёвые варианты аля "па300, 350... и т.д." в нормальном месте всё равно разгребает народ.
не знаю, не знаю- поинтересовался у родственника ценами аренды и очень сильно удивился- на Трое/Борщаге дешевле будет снимать, чем в среднем Харьковском спальнике. Алексеевка с метро вообще дорогая- 3ка в панельном совкошлаке с косметикой свежей тысяч 10тыс будет, там же 2ка в новострое 2010 (большая), с хорошим, но ничего особенного, ремонтом -14тыс
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 19 лип, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23
vladimir07 написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
кстати все заметили рост цен?
Рост цен в гривне (и в долларе при +/- стабильном курсе) у застройщиков давно заметили.
Или про какой рост речь идет, индексы домика и бомбера ?
Рост есть только в Киеве. В Чернигове как были у застройщиков от 8500 так и осталось.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23
airmax78 написав:
Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.
ок, ситуация - это ВАШИ пожилые родители (или вы сами, с маленькими детьми) живете в торцевой квартире в панельке
родители жалуются вам шо мерзнут зимой, дети постоянно кашляют и сопливят, на новую квартиру или утепление всего дома у вас денег нет, ваши действия?
будете на умных щах рассказывать им про зло для всего дома и про руки отбивать за такое? шо, серьезно?
слазьте уже с небес, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:24
airmax78 написав: kingkongovets написав: Viktor написав:
Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.
полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны
Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались однозначно: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.
небось "консультанты" за многа денех?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:27
Народ, а напомните- в какой серии шлака были стены сэндвич-панель: бетон-пенопласт-бетон?
Савченко Так!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:33
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.
ок, ситуация - это ВАШИ пожилые родители (или вы сами, с маленькими детьми) живете в торцевой квартире в панельке
родители жалуются вам шо мерзнут зимой, дети постоянно кашляют и сопливят, на новую квартиру или утепление всего дома у вас денег нет, ваши действия?
будете на умных щах рассказывать им про зло для всего дома и про руки отбивать за такое? шо, серьезно?
слазьте уже с небес, макс
- И на моем доме художник нарисовал мурал 10Х30м
Вариант 1. Построю Председателя ОСМД и оформлю кредит на комплексное утепление дома.
Вариант 2. Буду утеплять изнутри.
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