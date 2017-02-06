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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1625162616271628>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07

  Viktor написав:
  kingkongovets написав:
  Viktor написав:тотальные утепления начались после 2014. Люди массово начали утеплять стены.
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.

полнейшая чушь от начала до конца
Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт.
факт в том, что на несколько копеек уменьшаются платежки всех жителей :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 лип, 2018 09:21, всього редагувалось 3 разів.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:08

  kingkongovets написав:
  Viktor написав:Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.


полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны

Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались однозначно: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 лип, 2018 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:17

  Viktor написав:
  kingkongovets написав:
  Viktor написав:
Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.



полнейшая чушь от начала до конца


Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт.


вы бы хоть читали шо сами то пишете, я вам специально выделил
во-первых в таких домах счетчики стоят не поквартирные, а домовые и экономия в итоге все же есть, во-вторых утепляться люди начали значительно ранее 2014го, в третьих писать шо дешевле отапливать кондиционерами может лишь теоретик, и наконец в-четвертых
люди утепляются не для экономии денег, а просто шоп было теплее зимой - теплоноситель при верхней разводке вниз доходит еле теплый, а тут еще стены торцевые холоднющие и сырые, а пожилые люди очень чувствительны к холоду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:18

  kingkongovets написав:так дети считают, когда стены фломастерами обрисовывают - веселее же
если вы чего то не понимаете - это еще не повод для гордости)


рисунок воплне профессиональный, но даже детские цветные каракули смотрелись бы лучше, чем серо-пыльная стена в стиге саркофага. представляю, с какой внутренней наполненостью вы ходите по районам с такими домами, на трое небось вообще чувство прекрасного распирает :) повезло Вам с Киевом, тут такого добра еще хватает
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:19

  барабашов написав:
  prosecutor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:кстати все заметили рост цен?


Не особо. В харькове так точно ничего не растет. Годами квартиры и дома продаются. Некоторве потеряли 30 % цены.

От цены 2014го года потеряли 30%?
Скажите спасибо Геше с Мишей за "годами продаются". Кому надо элитка и премиум в городе с подавляющим количеством ватанья. Дешёвые варианты аля "па300, 350... и т.д." в нормальном месте всё равно разгребает народ.

не знаю, не знаю- поинтересовался у родственника ценами аренды и очень сильно удивился- на Трое/Борщаге дешевле будет снимать, чем в среднем Харьковском спальнике. Алексеевка с метро вообще дорогая- 3ка в панельном совкошлаке с косметикой свежей тысяч 10тыс будет, там же 2ка в новострое 2010 (большая), с хорошим, но ничего особенного, ремонтом -14тыс
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 лип, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23

  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:кстати все заметили рост цен?


Рост цен в гривне (и в долларе при +/- стабильном курсе) у застройщиков давно заметили.
Или про какой рост речь идет, индексы домика и бомбера ?

Рост есть только в Киеве. В Чернигове как были у застройщиков от 8500 так и осталось.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23

  airmax78 написав:Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.


ок, ситуация - это ВАШИ пожилые родители (или вы сами, с маленькими детьми) живете в торцевой квартире в панельке
родители жалуются вам шо мерзнут зимой, дети постоянно кашляют и сопливят, на новую квартиру или утепление всего дома у вас денег нет, ваши действия?
будете на умных щах рассказывать им про зло для всего дома и про руки отбивать за такое? шо, серьезно?
слазьте уже с небес, макс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:24

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Viktor написав:Жлобство владельца на лицо. Небось и бумер с лт-номерами стоит рядом на газоне.


полегче с оценками - для живущих внутри тепло важнее, чем это сомнительное произведение снаружи, которое никто кстати из них не заказывал
вы бы на месте жильца как поступили, если бы у вас стены зимой насквозь промерзали и у детей из-за плесени астма начиналась? легко быть эстетом, глядя на все это со стороны

Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались однозначно: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.

небось "консультанты" за многа денех?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:27

Народ, а напомните- в какой серии шлака были стены сэндвич-панель: бетон-пенопласт-бетон?
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:33

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Сто раз уже обсуждали это и спецы по энергоэффективности многоквартирных жилых домов по этому поводу высказались: такое утепление - зло для всего дома. За это надо руки отбивать и штрафовать нещадно. Только комплексно, только весь дом целиком.


ок, ситуация - это ВАШИ пожилые родители (или вы сами, с маленькими детьми) живете в торцевой квартире в панельке
родители жалуются вам шо мерзнут зимой, дети постоянно кашляют и сопливят, на новую квартиру или утепление всего дома у вас денег нет, ваши действия?
будете на умных щах рассказывать им про зло для всего дома и про руки отбивать за такое? шо, серьезно?
слазьте уже с небес, макс

- И на моем доме художник нарисовал мурал 10Х30м
Вариант 1. Построю Председателя ОСМД и оформлю кредит на комплексное утепление дома.
Вариант 2. Буду утеплять изнутри.
airmax78
 
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