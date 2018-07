Додано: Чет 19 лип, 2018 09:17

Viktor написав: kingkongovets написав: Viktor написав:

Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотя при ЦО это никоим образом не уменьшает потребление газа.



А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены. Эти тотальные утепления начались после 2014 года, когда возникла проблема с энергоносителями. Люди массово начали утеплять свои стены, хотяА кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.





полнейшая чушь от начала до конца полнейшая чушь от начала до конца



Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт. Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают



вы бы хоть читали шо сами то пишете, я вам специально выделил

во-первых в таких домах счетчики стоят не поквартирные, а домовые и экономия в итоге все же есть, во-вторых утепляться люди начали значительно ранее 2014го, в третьих писать шо дешевле отапливать кондиционерами может лишь теоретик, и наконец в-четвертых

люди утепляются не для экономии денег, а просто шоп было теплее зимой - теплоноситель при верхней разводке вниз доходит еле теплый, а тут еще стены торцевые холоднющие и сырые, а пожилые люди очень чувствительны к холоду вы бы хоть читали шо сами то пишете, я вам специально выделилво-первых в таких домах счетчики стоят не поквартирные, а домовые и экономия в итоге все же есть, во-вторых утепляться люди начали значительно ранее 2014го, в третьих писать шо дешевле отапливать кондиционерами может лишь теоретик, и наконец в-четвертыхлюди утепляются не для экономии денег, а просто шоп было теплее зимой - теплоноситель при верхней разводке вниз доходит еле теплый, а тут еще стены торцевые холоднющие и сырые, а пожилые люди очень чувствительны к холоду

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.