разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06
разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06
Вопиющий идиотизм. На Кирилловской интернет же есть? Погуглите понятие точка росы
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09
Аккуратнее, он с битой и опасен.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:16
PrimusInterPares А, так это он с битой?
Второй мне часто напоминает о первой ипостаси Первого, которая, по слухам, имела отношение к прокураторским
Савченко Так!
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23
между первым и прохожим схожесть только в первых буквах никнейма
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:37
меня еще в детстве учили, шо прежде чем красить надо отремонтировать и отмыть
закрашенные муралами сомнительной художественной ценности облезлые промерзающие стены с протекающими швами - шо может быть более убого?
а защита этих художеств с полным игнорированием проблем живущих там людей - даже слово сразу не подберу, ханжество наверное
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для конкретной не уменьшают, при утеплении всего дома и при наличии домового счетчика - уменьшают.
И утепляют в первую очередь не ради платежки (в таких домах инд счетчиков тепла нет, чтобы можно было регулировать), а ради комфорта
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:39
Ну так и воспринимайте это именно как попытку, именно как неуклюжую. Нет - вы пытаетесь защищать "искуству", а то, что люди мерзнут и хотят (внезапно) меньше платить за отопление улицы - это ж их проблемы, не ваши.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А почему до сих пор это не обсудили? Это ж сколько квартирок на серебряной миле ждут своих новых хозяев Кто тут говорил, что мэр больше предыдущих "заработал" ?
Единственное что несколько напрягает, это то, что "выкрывачи" не озвучили сколько же денег запросили выброшенные за борт участники.
Востаннє редагувалось striped в Чет 19 лип, 2018 10:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не скажите. Представьте на минуту, что стену обрисовали рисунками типа графити, как обрисованы бетонные и железные заборы в промзонах. Лучше уж серо-пыльная стена.
Ну а насчет птички - на самом деле трудно сказать, сама по себе птичка вроде и ничего, но сама по себе на отдельно стоящем доме без композиции и в непонятном положении - так себе. Единственное, с чем могу согласится - лучше просто птичка, чем птичка с белой заплаткой, покрасить ту латку - дело копеечное даже относительно стоимости самого утепления.
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