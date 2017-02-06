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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06

  striped написав: Советочники, вам не приходило в голову, что муралы это неуклюжая попытка киевских властей накинуть покрывало на горку грязного белья когда гости пришли?


разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06

  airmax78 написав:Вариант 2. Буду утеплять изнутри.

Вопиющий идиотизм. На Кирилловской интернет же есть? Погуглите понятие точка росы
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:Я езжу на РР 2016г, живу в частном доме, имею несколько квартир в Киве, имею инвестиции в ТТ и Мираксе
а вы умник простите где живете и на чем ездите, чё у вас вообще за душой кроме гонора?

простите, но по-моему вы забыли упомянуть модели женщин, которых имеете :mrgreen:
"раскройте рты, снимите уборы- по улицам чешут мальчики-мажоры" (шевчук)

Аккуратнее, он с битой и опасен. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:16

PrimusInterPares А, так это он с битой?
Второй мне часто напоминает о первой ипостаси Первого, которая, по слухам, имела отношение к прокураторским :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23

  antonivs3 написав:PrimusInterPares А, так это он с битой?
Второй мне часто напоминает о первой ипостаси Первого, которая, по слухам, имела отношение к прокураторским :mrgreen:


между первым и прохожим схожесть только в первых буквах никнейма
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:37

  trololo написав:
  striped написав: Советочники, вам не приходило в голову, что муралы это неуклюжая попытка киевских властей накинуть покрывало на горку грязного белья когда гости пришли?


разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?


меня еще в детстве учили, шо прежде чем красить надо отремонтировать и отмыть
закрашенные муралами сомнительной художественной ценности облезлые промерзающие стены с протекающими швами - шо может быть более убого?
а защита этих художеств с полным игнорированием проблем живущих там людей - даже слово сразу не подберу, ханжество наверное
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Чушь как раз пишите вы. А то что утеплённые стены не уменьшают платёжку для конкретной квартиры за ЦО при отсутствии счётчика - это факт.

Для конкретной не уменьшают, при утеплении всего дома и при наличии домового счетчика - уменьшают.
И утепляют в первую очередь не ради платежки (в таких домах инд счетчиков тепла нет, чтобы можно было регулировать), а ради комфорта
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:39

  trololo написав:
  striped написав: Советочники, вам не приходило в голову, что муралы это неуклюжая попытка киевских властей накинуть покрывало на горку грязного белья когда гости пришли?


разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?


Ну так и воспринимайте это именно как попытку, именно как неуклюжую. Нет - вы пытаетесь защищать "искуству", а то, что люди мерзнут и хотят (внезапно) меньше платить за отопление улицы - это ж их проблемы, не ваши.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?



А почему до сих пор это не обсудили? Это ж сколько квартирок на серебряной миле ждут своих новых хозяев :) Кто тут говорил, что мэр больше предыдущих "заработал" ?
Единственное что несколько напрягает, это то, что "выкрывачи" не озвучили сколько же денег запросили выброшенные за борт участники.
Востаннє редагувалось striped в Чет 19 лип, 2018 10:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:но даже детские цветные каракули смотрелись бы лучше, чем серо-пыльная стена в стиге саркофага.

Не скажите. Представьте на минуту, что стену обрисовали рисунками типа графити, как обрисованы бетонные и железные заборы в промзонах. Лучше уж серо-пыльная стена.
Ну а насчет птички - на самом деле трудно сказать, сама по себе птичка вроде и ничего, но сама по себе на отдельно стоящем доме без композиции и в непонятном положении - так себе. Единственное, с чем могу согласится - лучше просто птичка, чем птичка с белой заплаткой, покрасить ту латку - дело копеечное даже относительно стоимости самого утепления.
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