Додано: Чет 19 лип, 2018 10:37

trololo написав: striped написав: Советочники, вам не приходило в голову, что муралы это неуклюжая попытка киевских властей накинуть покрывало на горку грязного белья когда гости пришли? Советочники, вам не приходило в голову, что муралы это неуклюжая попытка киевских властей накинуть покрывало на горку грязного белья когда гости пришли?



разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину? разумеется, это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество. или вы считаете, что лучше гостям демонстрировать трусы, а не бельевую корзину?



меня еще в детстве учили, шо прежде чем красить надо отремонтировать и отмыть

закрашенные муралами сомнительной художественной ценности облезлые промерзающие стены с протекающими швами - шо может быть более убого?

а защита этих художеств с полным игнорированием проблем живущих там людей - даже слово сразу не подберу, ханжество наверное меня еще в детстве учили, шо прежде чем красить надо отремонтировать и отмытьзакрашенные муралами сомнительной художественной ценности облезлые промерзающие стены с протекающими швами - шо может быть более убого?а защита этих художеств с полным игнорированием проблем живущих там людей - даже слово сразу не подберу, ханжество наверное

Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 10:40, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.