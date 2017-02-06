Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38

А сколько квартир в новостройках продают застройщики?Что касается спроса на квартиры, то это, пожалуй, самый больной вопрос для аналитиков рынка, и мнения тут почти всегда расходятся.По данным Министерства юстиции Украины, за 12 месяцев 2017 г. частными и государственными нотариусами Киева были заключены 31 389 договоров купли-продажи квартир и индивидуальных жилых домов. Прирост за год (относительно 2016 г.) составил +2295 договора (то есть сделки по покупке квартиры или дома) или +7,89%.При этом, положительная динамика, согласно аналитике UTG, сохраняется: в первом квартале 2018 г. в Украине заключили 5347 договоров (+14,2% к первому кварталу 2017 г.).Теперь вернемся к пресс-конференции «Ценовые войны на рынке новостроек», прошедшей в Киеве в апреле. В ходе встречи с журналистами директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима отметил: «Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано [за 2017 год]».А вот. Наибольшие темпы продаж были характерны для новостроек на старте продаж, где квартиры предлагались по невысокой цене с длительной рассрочкой. В отдельных жилых комплексах ежемесячно продавалось по 50-70 квартир. Конечно, темпы продаж разнились от класса к классу, и самыми быстро распродающимися оказались самые востребованные, т.е. квартиры в эконом-классе (в среднем около 7,5 квартир в месяц в одном ЖК).Таким образом, по одним подсчетам в Киеве за 2017-ый год было продано около 15 000 квартир, по другим — примерно 40 000 квартир. Договоров купли-продажи в 2017-ом было заключено 31 389 (это и первичка, и вторичка, и индивидуальные жилые дома, хотя их, очевидно несравнимо меньше в Киеве, чем квартир).Например, по одним оценкам, первичка и вторичка на рынке продается примерно поровну. А вот по оценкам экспертов «ИСК Обрий», недавно опубликовавших свой отчет, первичное жилье — более востребовано, чем вторичное, и соотношение сделок в пользу первичного жилья сегодня составляет приблизительно 70% на 30%. Следовательно, округлив количество договоров купли-продажи в 2017-ом, вычтя из него незначительное количество сделок по частным домам и вычтя из них треть, приходящуюся на вторичку, получим, что в минувшем году в новостройках было продано что-то около 20 000 квартир (напомним, что введено за тот же год 28 190).С другой стороны, все это лишь прикидки и оценки аналитиков. Вероятно истина, как обычно, где-то рядом.зы: привет захару)