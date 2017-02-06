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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1627162816291630

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:это попытка за небольшие деньги хоть немного приукрасить убожество

Старички, вы же помните
https://youtu.be/vV8ho0vkieA?t=54
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:52

  Faceless написав:Единственное, с чем могу согласится - лучше просто птичка, чем птичка с белой заплаткой, покрасить ту латку - дело копеечное даже относительно стоимости самого утепления.


там же еще альпинист висит и тока пенопласт прибивает, потом сетка, потом штукатурка и тока потом уже покраска - откуда вы знаете как финиш будет выглядеть?
а кококо то уже скока от эстетов и искусствоведов - капец просто

зы: а дом евробляхера выглядит так

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:14

  KIM написав:
  airmax78 написав:Вариант 2. Буду утеплять изнутри.

Вопиющий идиотизм. На Кирилловской интернет же есть? Погуглите понятие точка росы

С перебоями сегодня. Изнутри утеплять сложнее, но возможно.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38

А сколько квартир в новостройках продают застройщики?

Что касается спроса на квартиры, то это, пожалуй, самый больной вопрос для аналитиков рынка, и мнения тут почти всегда расходятся.

По данным Министерства юстиции Украины, за 12 месяцев 2017 г. частными и государственными нотариусами Киева были заключены 31 389 договоров купли-продажи квартир и индивидуальных жилых домов. Прирост за год (относительно 2016 г.) составил +2295 договора (то есть сделки по покупке квартиры или дома) или +7,89%.
При этом, положительная динамика, согласно аналитике UTG, сохраняется: в первом квартале 2018 г. в Украине заключили 5347 договоров (+14,2% к первому кварталу 2017 г.).

Теперь вернемся к пресс-конференции «Ценовые войны на рынке новостроек», прошедшей в Киеве в апреле. В ходе встречи с журналистами директор по развитию ЛУН.ua Андрей Мима отметил: «Проведя закрытый опрос среди застройщиков, где примерно был озвучен порядок того, кто сколько продает, мы оценили, что примерно 40 тыс. квартир в Киеве было продано [за 2017 год]».

А вот согласно отчету компании CDS, в среднем по году совокупные темпы продаж в киевских новостройках в 2017-ом году колебались от 1000 до 1350 квартир в месяц. Наибольшие темпы продаж были характерны для новостроек на старте продаж, где квартиры предлагались по невысокой цене с длительной рассрочкой. В отдельных жилых комплексах ежемесячно продавалось по 50-70 квартир. Конечно, темпы продаж разнились от класса к классу, и самыми быстро распродающимися оказались самые востребованные, т.е. квартиры в эконом-классе (в среднем около 7,5 квартир в месяц в одном ЖК).

Таким образом, по одним подсчетам в Киеве за 2017-ый год было продано около 15 000 квартир, по другим — примерно 40 000 квартир. Договоров купли-продажи в 2017-ом было заключено 31 389 (это и первичка, и вторичка, и индивидуальные жилые дома, хотя их, очевидно несравнимо меньше в Киеве, чем квартир).

Сколько же на самом деле продается квартир в новостройках, сказать крайне сложно, для этого просто нет необходимых инструментов замера.

Например, по одним оценкам, первичка и вторичка на рынке продается примерно поровну. А вот по оценкам экспертов «ИСК Обрий», недавно опубликовавших свой отчет, первичное жилье — более востребовано, чем вторичное, и соотношение сделок в пользу первичного жилья сегодня составляет приблизительно 70% на 30%. Следовательно, округлив количество договоров купли-продажи в 2017-ом, вычтя из него незначительное количество сделок по частным домам и вычтя из них треть, приходящуюся на вторичку, получим, что в минувшем году в новостройках было продано что-то около 20 000 квартир (напомним, что введено за тот же год 28 190).

С другой стороны, все это лишь прикидки и оценки аналитиков. Вероятно истина, как обычно, где-то рядом.

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/sko ... ium=social

зы: привет захару)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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