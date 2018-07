Додано: Чет 19 лип, 2018 10:52

Faceless написав: Единственное, с чем могу согласится - лучше просто птичка, чем птичка с белой заплаткой, покрасить ту латку - дело копеечное даже относительно стоимости самого утепления.



там же еще альпинист висит и тока пенопласт прибивает, потом сетка, потом штукатурка и тока потом уже покраска - откуда вы знаете как финиш будет выглядеть?

а кококо то уже скока от эстетов и искусствоведов - капец просто



зы: а дом евробляхера выглядит так



