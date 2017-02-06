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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1629163016311632>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:если утеплять фасад - то всего дома. Если не утеплять фасад всего дома - то не сметь утеплять вообще. Вот и все. Кто не согласен - тот колхозник.

Вы не правы: колхозник-член коллективного хозяйства. Следовательно, колхозник тот, кто будет соучастником коллективного утепления дома. Утеплять латкой только своё будет кулак: индивидуалист, отщепенец. Дикарь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:38

  hume написав:То есть опять у вас разрыв шаблона. Сначала вы рассказываете про некачественный менталитет, а теперь резко переобуваетесь и "если ну очень хочется, то можно". То есть если моей пожилой маме тяжело пройти лишних три метра, то это даёт мне право проехать через газон, и запарковаться в парадном.


во-первых шо значит "опять"?
во-вторых изначально я высказался в том смысле, шо комфорт жителей важнее, чем эстетические чувства приезжающих мимо
и в-третьих утеплить квартиру шоп не мерзнуть и вынести балкон/запарковаться на газоне просто потому шо "так удобнее"- немного разные вещи, вам не кажется?
я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:44

  kingkongovets написав:
  hume написав:То есть опять у вас разрыв шаблона. Сначала вы рассказываете про некачественный менталитет, а теперь резко переобуваетесь и "если ну очень хочется, то можно". То есть если моей пожилой маме тяжело пройти лишних три метра, то это даёт мне право проехать через газон, и запарковаться в парадном.


во-первых шо значит "опять"?
во-вторых изначально я высказался в том смысле, шо комфорт жителей важнее, чем эстетические чувства приезжающих мимо
и в-третьих утеплить квартиру шоп не мерзнуть и вынести балкон/запарковаться на газоне просто потому шо "так удобнее"- немного разные вещи, вам не кажется?
я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

Кинг, пока у нас будет НЕЛЬЗЯ, НО если очень хочется то можно, у нас все будет плохо.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:46

  airmax78 написав:Давайте закончим с утеплениями. На этот счет есть только одна правильная точка зрения: если утеплять фасад - то всего дома. Если не утеплять фасад всего дома - то не сметь утеплять вообще. Вот и все. Кто не согласен - тот колхозник.


с новыми домами - возможно, но истерить по поводу лоскутного утепления панелек и совкошлака, уже и так окончательно изуродованных разнотипным остеклением балконов, с кондерами и оконными профилями вразнобой - ханжество и де***
их уже ничто не спасет, пусть хоть люди в тепле живут

а колхозника я вам еще припомню :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:47

А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.[/quote]
а електромережа розрахована на масовий електрообігрів?
трансформатори та підстанції не перезавантажені?
давно був надзвичайний стан в електроенергетиці?
газ "неньки" чи "акупанта"?[/quote]
Вентиляторы на батареи по 30 ватт , и балдейте , скотство к соседям по стояку , но то таке , а Вам так вообще не надо париться , будет все даром . Из конюшни каждый год люди забирают навоз, кладут в теплицы под слой чернозема , греет исключительно . Слой навоза , слой глины с опилками , трамбовка , и осенние полевые цветы наверх
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:50

  airmax78 написав:На этот счет есть только одна правильная точка зрения: ...

ага.
учение Маркса всесильно, потому что оно верно. (с)

зы. после прочтения дискуссии последних дней, есть пару вопросов: если вы нашли свой идеал в Киеве (тетрис, насколько я понимаю), это приведёт к результату в виде покупки?
или метры вам нафиг не нужны, а включилось желание нести страждущим форумчанам разумное, доброе, вечное?
зыы. вопросы не праздные. как-то сложилось, что люди на ветках финансов чаще собираются из практических целей: валюта, фонда, банки и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:25

  airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.

Если еще актуально - 5 элемент. Лучшее соотношение цена/удобство/качество. К тому же будете постоянно мониторить ход вашей "любимой" стройки )))))
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:если утеплять- то дом. Если не утеплять фасад всего дома- не сметь вообще. Кто не согласен- колхозник.

колхозник-член коллективного хозяйства. Следовательно, колхозник тот, кто будет соучастником коллективного утепления дома. Утеплять латкой только своё будет кулак: индивидуалист, отщепенец.

я бы даже сказал вольнодумец и либертарьянец. такой опасен. ату его, в СИЗО или в АТО
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 лип, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:28

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Давайте закончим с утеплениями. На этот счет есть только одна правильная точка зрения: если утеплять фасад - то всего дома. Если не утеплять фасад всего дома - то не сметь утеплять вообще. Вот и все. Кто не согласен - тот колхозник.


с новыми домами - возможно, но истерить по поводу лоскутного утепления панелек и совкошлака, уже и так окончательно изуродованных разнотипным остеклением балконов, с кондерами и оконными профилями вразнобой - ханжество и де***
их уже ничто не спасет, пусть хоть люди в тепле живут

а колхозника я вам еще припомню :mrgreen:

Ну это не так. Можно привести эти дома в человеческий вид. Сейчас в Украине это можно сделать за 3 копейки к платежке. Компенсируется до 80% ТЕЛА кредита нв улучшение энергоэффективности.
Вот самый панельный хрущ, построенный стройбатом в 70е. Я жил в нем в середине 80х, он уже был подгулявший. Сейчас он выглядит и находится в разы в лучшем состоянии чем сразу после сдачи в эксплуатацию.

[/url]Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 лип, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:28

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Давайте закончим с утеплениями. На этот счет есть только одна правильная точка зрения: если утеплять фасад - то всего дома. Если не утеплять фасад всего дома - то не сметь утеплять вообще. Вот и все. Кто не согласен - тот колхозник.


с новыми домами - возможно, но истерить по поводу лоскутного утепления панелек и совкошлака, уже и так окончательно изуродованных разнотипным остеклением балконов, с кондерами и оконными профилями вразнобой - ханжество и де***

а колхозника я вам еще припомню :mrgreen:



Ось будинок відфарбований. Але на верхньому лівому живе молода мамочка, якій необхідно вигулювати дитину, і **а балкончик на палях,поверхом нижче погане опалення і маленька квартира - **а балкончик з виносом. Правіше жарко людині - **а кондишн на фасадній стіну. Ще правіше з площею краще тому **а балкон без виносу. Всім ТРЕБА. У всіх дуже вагомі причини.... і всі в ж***.Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Чет 19 лип, 2018 13:30, всього редагувалось 3 разів.
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