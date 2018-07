Додано: Чет 19 лип, 2018 12:38

hume написав: То есть опять у вас разрыв шаблона. Сначала вы рассказываете про некачественный менталитет, а теперь резко переобуваетесь и "если ну очень хочется, то можно". То есть если моей пожилой маме тяжело пройти лишних три метра, то это даёт мне право проехать через газон, и запарковаться в парадном.

во-первых шо значит "опять"?

во-вторых изначально я высказался в том смысле, шо комфорт жителей важнее, чем эстетические чувства приезжающих мимо

и в-третьих утеплить квартиру шоп не мерзнуть и вынести балкон/запарковаться на газоне просто потому шо "так удобнее"- немного разные вещи, вам не кажется?

я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть во-первых шо значит "опять"?во-вторых изначально я высказался в том смысле, шо комфорт жителей важнее, чем эстетические чувства приезжающих мимои в-третьих утеплить квартиру шоп не мерзнуть и вынести балкон/запарковаться на газоне просто потому шо "так удобнее"- немного разные вещи, вам не кажется?я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.