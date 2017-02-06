Вы не правы: колхозник-член коллективного хозяйства. Следовательно, колхозник тот, кто будет соучастником коллективного утепления дома. Утеплять латкой только своё будет кулак: индивидуалист, отщепенец. Дикарь.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы не правы: колхозник-член коллективного хозяйства. Следовательно, колхозник тот, кто будет соучастником коллективного утепления дома. Утеплять латкой только своё будет кулак: индивидуалист, отщепенец. Дикарь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:38
во-первых шо значит "опять"?
во-вторых изначально я высказался в том смысле, шо комфорт жителей важнее, чем эстетические чувства приезжающих мимо
и в-третьих утеплить квартиру шоп не мерзнуть и вынести балкон/запарковаться на газоне просто потому шо "так удобнее"- немного разные вещи, вам не кажется?
я жил в панельной общаге в угловой комнате и очень хорошо знаю шо такое кашлять от плесени, люди не должны такое терпеть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:44
Кинг, пока у нас будет НЕЛЬЗЯ, НО если очень хочется то можно, у нас все будет плохо.
Всім процвітання!
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:46
с новыми домами - возможно, но истерить по поводу лоскутного утепления панелек и совкошлака, уже и так окончательно изуродованных разнотипным остеклением балконов, с кондерами и оконными профилями вразнобой - ханжество и де***
их уже ничто не спасет, пусть хоть люди в тепле живут
а колхозника я вам еще припомню
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 лип, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:47
А кому холодно, используют электрообогреватели или кондиционеры.Всяко дешевле получится по сравнению с утеплением внешней стены.[/quote]
а електромережа розрахована на масовий електрообігрів?
трансформатори та підстанції не перезавантажені?
давно був надзвичайний стан в електроенергетиці?
газ "неньки" чи "акупанта"?[/quote]
Вентиляторы на батареи по 30 ватт , и балдейте , скотство к соседям по стояку , но то таке , а Вам так вообще не надо париться , будет все даром . Из конюшни каждый год люди забирают навоз, кладут в теплицы под слой чернозема , греет исключительно . Слой навоза , слой глины с опилками , трамбовка , и осенние полевые цветы наверх
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:50
ага.
учение Маркса всесильно, потому что оно верно. (с)
зы. после прочтения дискуссии последних дней, есть пару вопросов: если вы нашли свой идеал в Киеве (тетрис, насколько я понимаю), это приведёт к результату в виде покупки?
или метры вам нафиг не нужны, а включилось желание нести страждущим форумчанам разумное, доброе, вечное?
зыы. вопросы не праздные. как-то сложилось, что люди на ветках финансов чаще собираются из практических целей: валюта, фонда, банки и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:25
Если еще актуально - 5 элемент. Лучшее соотношение цена/удобство/качество. К тому же будете постоянно мониторить ход вашей "любимой" стройки )))))
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27
я бы даже сказал вольнодумец и либертарьянец. такой опасен. ату его, в СИЗО или в АТО
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 лип, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:28
Ну это не так. Можно привести эти дома в человеческий вид. Сейчас в Украине это можно сделать за 3 копейки к платежке. Компенсируется до 80% ТЕЛА кредита нв улучшение энергоэффективности.
Вот самый панельный хрущ, построенный стройбатом в 70е. Я жил в нем в середине 80х, он уже был подгулявший. Сейчас он выглядит и находится в разы в лучшем состоянии чем сразу после сдачи в эксплуатацию.
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Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 лип, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:28
Ось будинок відфарбований. Але на верхньому лівому живе молода мамочка, якій необхідно вигулювати дитину, і **а балкончик на палях,поверхом нижче погане опалення і маленька квартира - **а балкончик з виносом. Правіше жарко людині - **а кондишн на фасадній стіну. Ще правіше з площею краще тому **а балкон без виносу. Всім ТРЕБА. У всіх дуже вагомі причини.... і всі в ж***.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 19 лип, 2018 13:30, всього редагувалось 3 разів.
Всім процвітання!
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