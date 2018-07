Додано: Чет 19 лип, 2018 14:24

hume написав: kingkongovets написав:

сложно спорить с человеком, когда с ним на 99% согласен, но я попробую еще один аргумент:

вы в ситуации, когда у вас в машине человек, требующий мед помощи, будете по правилам ехать? на встречку не будете заезжать? скорость превышать? по газону или клумбе если будет надо никого не объедете? чесно?

Если так ехать, то есть вероятность, что помощь понадобится уже нескольким



ПС

Скорая помощь есть



ППС

Если так ехать, то есть вероятность, что помощь понадобится уже нескольким

ПС

Скорая помощь есть

ППС

Кстати, люди прибывшие по скорой в приоритете прибывших своим автотранспортом



я вам очень желаю никогда не оказаться перед таким выбором, а вот у меня однажды было такое и еще один раз позвонила жена и сказала шо ей дверь в квартиру выбивают - когда я туда доехал у меня на хвосте две машины кобры висели



очень хорошо и правильно декларировать шо надо соблюдать законы - я и сам это люблю - но давайте все же и приоритеты уметь расставлять, да и честными оставаться



я вам очень желаю никогда не оказаться перед таким выбором, а вот у меня однажды было такое и еще один раз позвонила жена и сказала шо ей дверь в квартиру выбивают - когда я туда доехал у меня на хвосте две машины кобры висели

очень хорошо и правильно декларировать шо надо соблюдать законы - я и сам это люблю - но давайте все же и приоритеты уметь расставлять, да и честными оставаться

знаете как говорят - из тюрьмы свою правоту доказать можно, а из могилы нет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.