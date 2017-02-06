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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:17
kingkongovets написав:
сложно спорить с человеком, когда с ним на 99% согласен, но я попробую еще один аргумент:
вы в ситуации, когда у вас в машине человек, требующий мед помощи,
будете по правилам ехать? на встречку не будете заезжать? скорость превышать? по газону или клумбе если будет надо никого не объедете? чесно?
Если так ехать, то есть вероятность, что помощь понадобится уже нескольким
ПС
Скорая помощь есть
ППС
Кстати, люди прибывшие по скорой в приоритете прибывших своим автотранспортом
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:21
kingkongovets написав: Первый написав:
Чесно? Не бачу.
І дуже хочу щоб Ви не бачили.
Адже не може бути в багатоповерхівці Вам холодно, а сусіду по стояку ні. Причина в тому що всім НАСРАТЬ на добросусідство. У них холодно тому що сусід по стояку поставив замість х секцій батареї хх секцій. Або ще мільйон причин. Багатоквартирних будинок- сумісна власність, а не як хочу, так і ворочу.
Холодно - утеплили весь будинок ЗА ПРОЕКТОМ. Не можеш платити за велику квартиру - переїзжаєш в малу. Не можеш платити кредит - віддаєш майно, а не реєструєш дитину ридаєш по каналами, що дитину висилають на вулицю.
Не має парковки - пройдись 200 метрів.
сложно спорить с человеком, когда с ним на 99% согласен, но я попробую еще один аргумент:
вы в ситуации, когда у вас в машине человек, требующий мед помощи, будете по правилам ехать? на встречку не будете заезжать? скорость превышать? по газону или клумбе если будет надо никого не объедете? чесно?
Ну нет такой критичной ситуации с утеплениями, с кондерами, с остеклениями и близко. А есть ситуация: "мне так надо и пошли все нах!".
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:24
hume написав: kingkongovets написав:
сложно спорить с человеком, когда с ним на 99% согласен, но я попробую еще один аргумент:
вы в ситуации, когда у вас в машине человек, требующий мед помощи,
будете по правилам ехать? на встречку не будете заезжать? скорость превышать? по газону или клумбе если будет надо никого не объедете? чесно?
Если так ехать, то есть вероятность, что помощь понадобится уже нескольким
ПС
Скорая помощь есть
ППС
Кстати, люди прибывшие по скорой в приоритете прибывших своим автотранспортом
я вам очень желаю никогда не оказаться перед таким выбором, а вот у меня однажды было такое и еще один раз позвонила жена и сказала шо ей дверь в квартиру выбивают - когда я туда доехал у меня на хвосте две машины кобры висели
очень хорошо и правильно декларировать шо надо соблюдать законы - я и сам это люблю - но давайте все же и приоритеты уметь расставлять, да и честными оставаться
знаете как говорят - из тюрьмы свою правоту доказать можно, а из могилы нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:24
барабашов написав:
Наверно по примеру пиндосов в LA и NY надо вводить нормы жёстче Евро6. А не б*** с корытами пердящими по голове гладить. Ну и обязать ставить на имеющиеся авто 20го века катализаторы и потом мучать экологической полицией и штрафами
в цену пыхтелко-перделки(к Богданам и Эталонам это тоже относится).
Кто был на Манхеттене - там воняет сильно при стоячей пробке в час-пик?
Катализаторы? Экологическая полиция? В нашей стране это невозможно. Надеюсь, что до поры до времени...
Если на богданы поставить катализаторы и реально следить за "чистотой выхлопа", цена поездки будет как в цивилизованном мире.
Про Манхеттен. Не воняет. Нормы жесткие. Плюс ветер в основном с океана достает почти до мидтауна. Больше всего воняют катфалки, с которых продаются хотдоги ))))
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:25
airmax78 написав:
Ну нет такой критичной ситуации с утеплениями, с кондерами, с остеклениями и близко. А есть ситуация: "мне так надо и пошли все нах!".
с утеплениями есть, максим
торцевые квартиры в панельках, особенно на нижних этажах зимой - это жесть
да и с кондерами тоже, особенно на последних этажах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:38
hume написав:
для вольных украинцев нужна карательная система.
а как она нужна для тех, кто выдаёт разрешения на застройку....и для тех, кто строит без разрешения...с нарушениями разрешений...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44
манкурт78 написав:
Ну нет такой критичной ситуации с утеплениями, с кондерами, с остеклениями и близко. А есть ситуация: "мне так надо и пошли все нах!".
Проблема есть. Это все масштабное новое технолого-экономическое явление. Я считаю тут давно должно было вмешаться государство - ввести новые нормы, разъяснить порядок выполнения и контролировать ситуацию.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:51
ребе Нок написав: манкурт78 написав:
Ну нет такой критичной ситуации с утеплениями, с кондерами, с остеклениями и близко. А есть ситуация: "мне так надо и пошли все нах!".
Проблема есть. Это все масштабное новое технолого-экономическое явление. Я считаю тут давно должно было вмешаться государство - ввести новые нормы, разъяснить порядок выполнения и контролировать ситуацию.
Так государство вмешалось. Создало фонд энергоэффективности. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов. Сейчас вся вина за убитый хрущ или БПСку лежит исключительно на нежелании жильцов шевелиться и что-то делать.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:03
kingkongovets написав: Первый написав:
Чесно? Не бачу.
І дуже хочу щоб Ви не бачили.
Адже не може бути в багатоповерхівці Вам холодно, а сусіду по стояку ні. Причина в тому що всім НАСРАТЬ на добросусідство. У них холодно тому що сусід по стояку поставив замість х секцій батареї хх секцій. Або ще мільйон причин. Багатоквартирних будинок- сумісна власність, а не як хочу, так і ворочу.
Холодно - утеплили весь будинок ЗА ПРОЕКТОМ. Не можеш платити за велику квартиру - переїзжаєш в малу. Не можеш платити кредит - віддаєш майно, а не реєструєш дитину ридаєш по каналами, що дитину висилають на вулицю.
Не має парковки - пройдись 200 метрів.
сложно спорить с человеком, когда с ним на 99% согласен, но я попробую еще один аргумент:
вы в ситуации, когда у вас в машине человек, требующий мед помощи, будете по правилам ехать? на встречку не будете заезжать? скорость превышать? по газону или клумбе если будет надо никого не объедете? чесно?
Вы это серьезно? Нарушать правила, подставляя под удар других людей на встрече из-за одного человека? И ещё, если в такой ситуации вы таки попадете в ДТП - это ускорит процесс оказания медпомощи? Сомневаюсь.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:06
манкурт78 написав: ребе Нок написав: манкурт78 написав:
Ну нет такой критичной ситуации с утеплениями, с кондерами, с остеклениями и близко. А есть ситуация: "мне так надо и пошли все нах!".
Проблема есть. Это все масштабное новое технолого-экономическое явление. Я считаю тут давно должно было вмешаться государство - ввести новые нормы, разъяснить порядок выполнения и контролировать ситуацию.
Так государство вмешалось. Создало фонд энергоэффективности. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов. Сейчас вся вина за убитый хрущ или БПСку лежит исключительно на нежелании жильцов шевелиться и что-то делать.
Я ему про стандарты СНиПы , он мне про ...
Ну вот по вашей же логике человек договорился с ОСМД и утеплил свою стену. Чего тогда вы вой подняли птичку жалко?
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Чет 19 лип, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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