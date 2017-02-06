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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1632163316341635>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов.

Вы не в курсе, ОСМД исключительно сами решают как утеплять фасад или проходят согласование во всяких строительно-разрешительных госконтрах?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Viktor написав:
Вы это серьезно? Нарушать правила, подставляя под удар других людей на встрече из-за одного человека? И ещё, если в такой ситуации вы таки попадете в ДТП - это ускорит процесс оказания медпомощи? Сомневаюсь.


абсолютно серьезно и абсолютно честно - увы я не такой ангел, как вы
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему в Ирпине 26 км от центра Киева цены на уровне Чернигова?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов.

Вы не в курсе, ОСМД исключительно сами решают как утеплять фасад или проходят согласование во всяких строительно-разрешительных госконтрах?

Разрабатывается проект, смета, проводится тендер, расчет нового тарифа делается и т.д. и т.п. - все как при обычном кредите - кредитуют же банки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:40

airmax78
я не на то намекаю. Кто определяет-можно ли лепить вентфасад, минвату, пенопласт или нельзя? Или никто, лепи что хошь?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:42

Будетдешеветь :-)

"Правительство одобрило законопроект №6540 вместе с новыми дополнениями, одним из важных пунктов которого является отмена паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Этих средств недостаточно для создания новых объектов социальной инфраструктуры и ни одной гривни этого взноса на это не было направлено. Отсутствие четких прозрачных механизмов приводит к коррупции...
Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию. Кроме того, это значительно удорожает стоимость строительства и делает невозможным просчет инвестором стоимости проекта на начальной стадии.

http://abcnews.com.ua/ru/news/kabmin-odobril-polnuiu-otmenu-paevogo-uchastiia
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:43

  ребе Нок написав:
  манкурт78 написав:
  ребе Нок написав:Проблема есть. Это все масштабное новое технолого-экономическое явление. Я считаю тут давно должно было вмешаться государство - ввести новые нормы, разъяснить порядок выполнения и контролировать ситуацию.

Так государство вмешалось. Создало фонд энергоэффективности. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов. Сейчас вся вина за убитый хрущ или БПСку лежит исключительно на нежелании жильцов шевелиться и что-то делать.

Я ему про стандарты СНиПы , он мне про ... :x
Ну вот по вашей же логике человек договорился с ОСМД и утеплил свою стену. Чего тогда вы вой подняли птичку жалко?

Ни с каким ОСМД чел не договаривался. Потому что договориться такое колхозить - невозможно. Все стандарты и СНиПы существуют. Ощад и Укргаз с удовольствием кредитуют ОСМД на эти цели. Но это ж надо ж*** поднять, голову включить. А так - набрал номер каких-то шаромыг, 2 дня и вуаля - латочка готова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:44

  airmax78 написав:
  J_P написав:Если еще актуально - 5 элемент. Лучшее соотношение цена/удобство/качество. К тому же будете постоянно мониторить ход вашей "любимой" стройки )))))

Я бы с радостью туда ходил. Но там какой-то совершенно дурной ценник. У меня он даже в памяти не отложился.


Так везде, где предполагается плавание по 1 человеку на дорожке озвучивают конкретные цены.
В бассейне на Сергиенко (р-н. Ленинградской площади) не знаю как сейчас, но пару лет назад была услуга аренды дорожки на час. Цену точно не помню, но навскидку как за одного человека умноженная на 10.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:48

  Serg-ik написав:airmax78
я не на то намекаю. Кто определяет-можно ли лепить вентфасад, минвату, пенопласт или нельзя? Или никто, лепи что хошь?

Тот кому это положено делать - ГАСК. Серж, хватит везде искать подъеб и зраду. Кто хочет - тот делает: и комплексное утепление (которое, между прочим, включает и крышу и подвал) и замену окон и установку тепловых пунктов - на миллионы гривен. Но это ж надо напрячься, время потратить. Это сложно. А латка на фасад - это просто и быстро.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:49

  Zebra написав:Почему в Ирпине 26 км от центра Киева цены на уровне Чернигова?

В смысле в Чернигове дорого? :mrgreen:
Faceless
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