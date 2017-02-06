Додано: Чет 19 лип, 2018 15:40

airmax78

я не на то намекаю. Кто определяет-можно ли лепить вентфасад, минвату, пенопласт или нельзя? Или никто, лепи что хошь?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери