Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Viktor написав: Вы это серьезно? Нарушать правила, подставляя под удар других людей на встрече из-за одного человека? И ещё, если в такой ситуации вы таки попадете в ДТП - это ускорит процесс оказания медпомощи? Сомневаюсь.
абсолютно серьезно и абсолютно честно - увы я не такой ангел, как вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
"Правительство одобрило законопроект №6540 вместе с новыми дополнениями, одним из важных пунктов которого является отмена паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Этих средств недостаточно для создания новых объектов социальной инфраструктуры и ни одной гривни этого взноса на это не было направлено. Отсутствие четких прозрачных механизмов приводит к коррупции... Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию. Кроме того, это значительно удорожает стоимость строительства и делает невозможным просчет инвестором стоимости проекта на начальной стадии.
ребе Нок написав:Проблема есть. Это все масштабное новое технолого-экономическое явление. Я считаю тут давно должно было вмешаться государство - ввести новые нормы, разъяснить порядок выполнения и контролировать ситуацию.
Так государство вмешалось. Создало фонд энергоэффективности. ОСМД получают реальные компенсации своих вложений в реконструкцию домов. Сейчас вся вина за убитый хрущ или БПСку лежит исключительно на нежелании жильцов шевелиться и что-то делать.
Я ему про стандарты СНиПы , он мне про ... Ну вот по вашей же логике человек договорился с ОСМД и утеплил свою стену. Чего тогда вы вой подняли птичку жалко?
Ни с каким ОСМД чел не договаривался. Потому что договориться такое колхозить - невозможно. Все стандарты и СНиПы существуют. Ощад и Укргаз с удовольствием кредитуют ОСМД на эти цели. Но это ж надо ж*** поднять, голову включить. А так - набрал номер каких-то шаромыг, 2 дня и вуаля - латочка готова.
J_P написав:Если еще актуально - 5 элемент. Лучшее соотношение цена/удобство/качество. К тому же будете постоянно мониторить ход вашей "любимой" стройки )))))
Я бы с радостью туда ходил. Но там какой-то совершенно дурной ценник. У меня он даже в памяти не отложился.
Так везде, где предполагается плавание по 1 человеку на дорожке озвучивают конкретные цены. В бассейне на Сергиенко (р-н. Ленинградской площади) не знаю как сейчас, но пару лет назад была услуга аренды дорожки на час. Цену точно не помню, но навскидку как за одного человека умноженная на 10.
Serg-ik написав:airmax78 я не на то намекаю. Кто определяет-можно ли лепить вентфасад, минвату, пенопласт или нельзя? Или никто, лепи что хошь?
Тот кому это положено делать - ГАСК. Серж, хватит везде искать подъеб и зраду. Кто хочет - тот делает: и комплексное утепление (которое, между прочим, включает и крышу и подвал) и замену окон и установку тепловых пунктов - на миллионы гривен. Но это ж надо напрячься, время потратить. Это сложно. А латка на фасад - это просто и быстро.