Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Правительство одобрило законопроект №6540 вместе с новыми дополнениями, одним из важных пунктов которого является отмена паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Этих средств недостаточно для создания новых объектов социальной инфраструктуры и ни одной гривни этого взноса на это не было направлено. Отсутствие четких прозрачных механизмов приводит к коррупции... Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию. Кроме того, это значительно удорожает стоимость строительства и делает невозможным просчет инвестором стоимости проекта на начальной стадии.
Очередная хня типа б***. Ну так разработайте единую систему. Ну так пропишите куда можно тратить это бабло. Нет, нам некогда, мы заняты, чем непонятно. Или это кто-то "занес" один раз, чтобы не заносить многажды?
система была. Потом начали писать прошения, типа: мы только начинаем строить, денег нет, давайте попозже. Выносили на сессии. Другие просили попозже и не деньгами, а натурой: садик, дорога и т.д. по "специальным" ценам. Кому то повезло при девальвации. Хитрили со сметами: смета вначале худая, от неё надо было платить, в процессе она росла, от роста не платили. Кто-то растягивал стройки на 5-8 лет. чтоб в конце заплатить... и т.д.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
система была. Потом начали писать прошения, типа: мы только начинаем строить, денег нет, давайте попозже. Выносили на сессии. Другие просили попозже и не деньгами, а натурой: садик, дорога и т.д. по "специальным" ценам. Кому то повезло при девальвации. Хитрили со сметами: смета вначале худая, от неё надо было платить, в процессе она росла, от роста не платили. Кто-то растягивал стройки на 5-8 лет. чтоб в конце заплатить... и т.д.
Ну да. Но - "Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию." Если он имеете ввиду изменнеия "по ходу", то надо с этим бороться и вносить четкие критерии. А не руки опускать.