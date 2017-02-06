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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1633163416351636>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:53

  Serg-ik написав:Будетдешеветь :-)

"Правительство одобрило законопроект №6540 вместе с новыми дополнениями, одним из важных пунктов которого является отмена паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Этих средств недостаточно для создания новых объектов социальной инфраструктуры и ни одной гривни этого взноса на это не было направлено. Отсутствие четких прозрачных механизмов приводит к коррупции...
Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию. Кроме того, это значительно удорожает стоимость строительства и делает невозможным просчет инвестором стоимости проекта на начальной стадии.

http://abcnews.com.ua/ru/news/kabmin-odobril-polnuiu-otmenu-paevogo-uchastiia


Очередная хня типа б***. Ну так разработайте единую систему. Ну так пропишите куда можно тратить это бабло. Нет, нам некогда, мы заняты, чем непонятно.
Или это кто-то "занес" один раз, чтобы не заносить многажды? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кто хочет - тот делает: и комплексное утепление (которое, между прочим, включает и крышу и подвал) и замену окон и установку тепловых пунктов - на миллионы гривен.

всё верно. Я о другом: надо ли согласовывать в ГАСК или еще где-то если жильцы, о чудо, за свои, без кредитов, комплексно утеплят дом?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:58

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Кто хочет - тот делает: и комплексное утепление (которое, между прочим, включает и крышу и подвал) и замену окон и установку тепловых пунктов - на миллионы гривен.

всё верно. Я о другом: надо ли согласовывать в ГАСК или еще где-то если жильцы, о чудо, за свои, без кредитов, комплексно утеплят дом?

Ну а как же? Это же реконструкция здания. Нельзя же вот так просто взять и облепить дом чем-нибудь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Ну так разработайте единую систему

система была. Потом начали писать прошения, типа: мы только начинаем строить, денег нет, давайте попозже. Выносили на сессии. Другие просили попозже и не деньгами, а натурой: садик, дорога и т.д. по "специальным" ценам. Кому то повезло при девальвации. Хитрили со сметами: смета вначале худая, от неё надо было платить, в процессе она росла, от роста не платили. Кто-то растягивал стройки на 5-8 лет. чтоб в конце заплатить... и т.д.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:03

  Faceless написав:
  Zebra написав:Почему в Ирпине 26 км от центра Киева цены на уровне Чернигова?

В смысле в Чернигове дорого? :mrgreen:

За квадратный метр цены примерно на одном уровне в новостроях. Но возможности же разные. Не могу понять в чем подвох.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:06

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Ну так разработайте единую систему

система была. Потом начали писать прошения, типа: мы только начинаем строить, денег нет, давайте попозже. Выносили на сессии. Другие просили попозже и не деньгами, а натурой: садик, дорога и т.д. по "специальным" ценам. Кому то повезло при девальвации. Хитрили со сметами: смета вначале худая, от неё надо было платить, в процессе она росла, от роста не платили. Кто-то растягивал стройки на 5-8 лет. чтоб в конце заплатить... и т.д.


Ну да. Но - "Парцхаладзе подчеркнул, что нет четких механизмов определения размера паевого взноса и осуществления такой оплаты, что вызывает коррупцию."
Если он имеете ввиду изменнеия "по ходу", то надо с этим бороться и вносить четкие критерии. А не руки опускать.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:53

  flyman написав:п.с.
цокаль в Бучы без ремонта: аренда 4К - :shock:
https://www.olx.ua/obyavlenie/cdam-kvartiruremont-v-schet-oplaty-IDAH6ik.html

даже фото от туда есть...
Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:Почему в Ирпине 26 км от центра Киева цены на уровне Чернигова?

В смысле в Чернигове дорого?

За квадратный метр цены примерно на одном уровне в новостроях. Но возможности же разные. Не могу понять в чем подвох.


та нет подвоха, есть себестоимость
зачем покупать в депресняковом чернигове, если можно взять за эти деньги «почти в киеве»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:17

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Кто хочет - тот делает: и комплексное утепление (которое, между прочим, включает и крышу и подвал) и замену окон и установку тепловых пунктов - на миллионы гривен.

всё верно. Я о другом: надо ли согласовывать в ГАСК или еще где-то если жильцы, о чудо, за свои, без кредитов, комплексно утеплят дом?

Ну а как же? Это же реконструкция здания. Нельзя же вот так просто взять и облепить дом чем-нибудь.

Можно. Нигде согласовывать не надо. А вот если этаж достроить, то тогда нужно согласовывать
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:29

  hume написав:
  airmax78 написав:Ну а как же? Это же реконструкция здания. Нельзя же вот так просто взять и облепить дом чем-нибудь.

Можно. Нигде согласовывать не надо. А вот если этаж достроить, то тогда нужно согласовывать

Читаем здесь: http://domik.ua/novosti/uteplenie-fasad ... 54178.html
airmax78
 
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