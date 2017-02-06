|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В чем прелесть кредита на повышение энергоэффективности - мало того, что вам большую часть затрат компенсируют, так это еще и хоть какая-то гарантия того, что вам не сделают какой-то фуфел левые шаромыги, типа 5 см пенопласта на сопли и сверху чем-то замазать - банк такое просто не профинансирует.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:40
Кредиты часто полезны.
Вы, к примеру, задумывались, что можно взять у самого себя в кредит деньги на покупку жилья через 3ю стороннюю организацию, при этом эти деньги не облагаются налогами когда зарабатываются?
Мне, к примеру, предлагает 50% от 401k моих накоплений под 6% годовых на 120 месяцев
Прелесть этого подхода в том, что проценты платишь не банку и не организации, а самаму себе
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сравнивать нужно сравнимое. Во-первых Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены за трешку с косметикой будут 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове традиционно арендатор платит фиксированную цену плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
Второе, чтобы сдать трешку на Алексеевке за 10, ремонт и техника должны быть совсем не косметическими (пусть и не премиального уровня).
По поводу новостроя за 14 - сделать качественный ремонт в большой двушке стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Считайте 6 за ремонт, 6 за квартиру и 2 в среднем за коммунальные.
Вывод. Все пропорционально. В Харькове в 1,7 раза ниже цена недвижимости и во столько же раз ниже цена аренды если привести к одному знаменателю с коммунальными. Чем больше цена ремонта, разница меньше.
При этом наблюдается существенный перекос в ценах на новострои, которые отличаются не так сильно. Это понятно - цемент, техника, кирпич, соляра стоят одинаково. Поэтому в Киеве выгодно покупать новострои - весь город в кранах, в Харькове нет, поэтому строят мало.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В приведенном диалоге нет никаких муток. Они просто не поняли друг друга. Покупатель держал в уме, что что-то ему могут продать из-под полы. Сотрудник ОП живет в другой системе координат "Есть в прайсе не равно есть в наличии. Нет в прайсе равно нет в наличии", что и пытался объяснить.
|