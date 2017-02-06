RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1634163516361637>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В чем прелесть кредита на повышение энергоэффективности - мало того, что вам большую часть затрат компенсируют, так это еще и хоть какая-то гарантия того, что вам не сделают какой-то фуфел левые шаромыги, типа 5 см пенопласта на сопли и сверху чем-то замазать - банк такое просто не профинансирует.
airmax78
 
Повідомлень: 25148
З нами з: 25.10.12
Подякував: 670 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:не знаю, не знаю- поинтересовался у родственника ценами аренды и очень сильно удивился- на Трое/Борщаге дешевле будет снимать, чем в среднем Харьковском спальнике. Алексеевка с метро вообще дорогая- 3ка в панельном совкошлаке с косметикой свежей тысяч 10тыс будет, там же 2ка в новострое 2010 (большая), с хорошим, но ничего особенного, ремонтом -14тыс

Сравнивать нужно сравнимое. Во-первых Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены за трешку с косметикой будут 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове традиционно арендатор платит фиксированную цену плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
Второе, чтобы сдать трешку на Алексеевке за 10, ремонт и техника должны быть совсем не косметическими (пусть и не премиального уровня).
По поводу новостроя за 14 - сделать качественный ремонт в большой двушке стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Считайте 6 за ремонт, 6 за квартиру и 2 в среднем за коммунальные.

Вывод. Все пропорционально. В Харькове в 1,7 раза ниже цена недвижимости и во столько же раз ниже цена аренды если привести к одному знаменателю с коммунальными. Чем больше цена ремонта, разница меньше.
При этом наблюдается существенный перекос в ценах на новострои, которые отличаются не так сильно. Это понятно - цемент, техника, кирпич, соляра стоят одинаково. Поэтому в Киеве выгодно покупать новострои - весь город в кранах, в Харькове нет, поэтому строят мало.
https://novostroyki.lun.ua/%D0%BD%D0%BE ... _construct
https://novostroyki.lun.ua/%D0%BD%D0%BE ... _construct
Vlad442
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:Мутки от аркады или как довести покупателя (прошу прощения за длинное полотно):

В приведенном диалоге нет никаких муток. Они просто не поняли друг друга. Покупатель держал в уме, что что-то ему могут продать из-под полы. Сотрудник ОП живет в другой системе координат "Есть в прайсе не равно есть в наличии. Нет в прайсе равно нет в наличии", что и пытался объяснить.
Vlad442
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Сравнивать нужно сравнимое. Во-первых Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины.

Вот не надо. Хотя, конечно, как там метро провели, удобство района стало выше, но Алексеевку скорее можно сравнивать с Теремками какими-нибудь, но не с Оболонью.
  Vlad442 написав:Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань

На ХТЗ есть метро. Аналог Троещины - это какой-нибудь пос Жуковского
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21321
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 4731 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:32

Я бы сравнила районы так (Харьков-Киев):
Рогань - Академгородок
ХТЗ - Берестейская
Жуковского - Лесная
Москалевка - Троещина
Алексеевка - Теремки
Пр.Науки - Оболонь
Салтовка - Днепровский район
cheetach
 
Повідомлень: 94
З нами з: 10.11.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вот не надо. Хотя, конечно, как там метро провели, удобство района стало выше, но Алексеевку скорее можно сравнивать с Теремками какими-нибудь, но не с Оболонью.

Прошу прощение за оффтоп.

В Харькове есть старый центр, застроенный старыми, зачастую довоенными домами. Есть прицентральный район, где строят бизнесцентры, базируются IT конторы и куда смещается деловая активность. Это Павлово Поле. К этому району примыкает самый лучший и дорогой спальник города у которого с одной стороны лес, с другой озеро. При этом он был самым дорогим из спальников и когда метро еще не построили.
Vlad442
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:44

  hume написав:Мне дует - я застеклюсь
У меня промерзает - я латки из пенопласта сделаю
А Я патриот, и я эти латки жовто блакитним закрашу
Мне солнце светит - я вставлю тонированные окна
Я за экологичность - вставлю деревянные
А мне по дизайну коричневые подходят
А мне нужно с выносом, чтоб лбом не упираться
А мне киселёва смотреть - я тарелку на фасад запиздячу, тк злочинна влада выключила пропагандонское тв

Продолжать можно бесконечно, для вольных украинцев нужна карательная система.

И тогда выберем очередным презом клона Пукина.
Один ара уже советует опосля "чего то нарушил типа" стать раком и раздвинутьбулки даже если рядом проходил. Потом адвокаты тело обмоют и костюм красивый к венку купят. Его на трон?
барабашов
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 16.06.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

АХТУНГ!
Пока вы здесь флудите в НЙ ЗРАДА!!!

"В четверг утром на Манхэттене в Нью-Йорке взорвалась труба теплосети...
Столб белого пара поднимается выше многоэтажек."
https://lb.ua/world/2018/07/19/403235_k ... yorke.html

"буитдешеветь!"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 05.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:17

  барабашов написав:
  hume написав:Мне дует - я застеклюсь
У меня промерзает - я латки из пенопласта сделаю
А Я патриот, и я эти латки жовто блакитним закрашу
Мне солнце светит - я вставлю тонированные окна
Я за экологичность - вставлю деревянные
А мне по дизайну коричневые подходят
А мне нужно с выносом, чтоб лбом не упираться
А мне киселёва смотреть - я тарелку на фасад запиздячу, тк злочинна влада выключила пропагандонское тв

Продолжать можно бесконечно, для вольных украинцев нужна карательная система.

И тогда выберем очередным презом клона Пукина.
Один ара уже советует опосля "чего то нарушил типа" стать раком и раздвинутьбулки даже если рядом проходил. Потом адвокаты тело обмоют и костюм красивый к венку купят. Его на трон?[/quote]
Есть Макрон, а есть Путин. Ни там ни там центральные улицы города не стеклят, не утепляют, не вешают кондеры с тарелками. Но и в России , и во Франции хрен ты как ковбой поездишь, будешь сфотографирован, и оштрафован.
hume
 
Повідомлень: 4509
З нами з: 27.12.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:35

Акция в УКРБУД Беспроцентная рассрочка на 50 месяцев
Это реально так и есть, кто в курсе?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 02.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1634163516361637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1090, 1091, 1092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10918 1991843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 00:02
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3384)
19.07.2018 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.