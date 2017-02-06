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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В чем прелесть кредита на повышение энергоэффективности - мало того, что вам большую часть затрат компенсируют, так это еще и хоть какая-то гарантия того, что вам не сделают какой-то фуфел левые шаромыги, типа 5 см пенопласта на сопли и сверху чем-то замазать - банк такое просто не профинансирует.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сравнивать нужно сравнимое. Во-первых Алексеевка это аналог Оболони, а не Троещины. Аналог Троещины это ХТЗ или Рогань, где цены за трешку с косметикой будут 5-6 тысяч включая коммунальные. В Харькове традиционно арендатор платит фиксированную цену плюс свет и, может, вода по счетчикам. Все коммунальные оплачивает арендодатель.
Второе, чтобы сдать трешку на Алексеевке за 10, ремонт и техника должны быть совсем не косметическими (пусть и не премиального уровня).
По поводу новостроя за 14 - сделать качественный ремонт в большой двушке стоит одинаково, что в Киеве, что в Харькове. Считайте 6 за ремонт, 6 за квартиру и 2 в среднем за коммунальные.
Вывод. Все пропорционально. В Харькове в 1,7 раза ниже цена недвижимости и во столько же раз ниже цена аренды если привести к одному знаменателю с коммунальными. Чем больше цена ремонта, разница меньше.
При этом наблюдается существенный перекос в ценах на новострои, которые отличаются не так сильно. Это понятно - цемент, техника, кирпич, соляра стоят одинаково. Поэтому в Киеве выгодно покупать новострои - весь город в кранах, в Харькове нет, поэтому строят мало.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В приведенном диалоге нет никаких муток. Они просто не поняли друг друга. Покупатель держал в уме, что что-то ему могут продать из-под полы. Сотрудник ОП живет в другой системе координат "Есть в прайсе не равно есть в наличии. Нет в прайсе равно нет в наличии", что и пытался объяснить.
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот не надо. Хотя, конечно, как там метро провели, удобство района стало выше, но Алексеевку скорее можно сравнивать с Теремками какими-нибудь, но не с Оболонью.
На ХТЗ есть метро. Аналог Троещины - это какой-нибудь пос Жуковского
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:32
Я бы сравнила районы так (Харьков-Киев):
Рогань - Академгородок
ХТЗ - Берестейская
Жуковского - Лесная
Москалевка - Троещина
Алексеевка - Теремки
Пр.Науки - Оболонь
Салтовка - Днепровский район
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прошу прощение за оффтоп.
В Харькове есть старый центр, застроенный старыми, зачастую довоенными домами. Есть прицентральный район, где строят бизнесцентры, базируются IT конторы и куда смещается деловая активность. Это Павлово Поле. К этому району примыкает самый лучший и дорогой спальник города у которого с одной стороны лес, с другой озеро. При этом он был самым дорогим из спальников и когда метро еще не построили.
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:44
И тогда выберем очередным презом клона Пукина.
Один ара уже советует опосля "чего то нарушил типа" стать раком и раздвинутьбулки даже если рядом проходил. Потом адвокаты тело обмоют и костюм красивый к венку купят. Его на трон?
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
АХТУНГ!
Пока вы здесь флудите в НЙ ЗРАДА!!!
"В четверг утром на Манхэттене в Нью-Йорке взорвалась труба теплосети...
Столб белого пара поднимается выше многоэтажек."
"буитдешеветь!"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:17
И тогда выберем очередным презом клона Пукина.
Один ара уже советует опосля "чего то нарушил типа" стать раком и раздвинутьбулки даже если рядом проходил. Потом адвокаты тело обмоют и костюм красивый к венку купят. Его на трон?[/quote]
Есть Макрон, а есть Путин. Ни там ни там центральные улицы города не стеклят, не утепляют, не вешают кондеры с тарелками. Но и в России , и во Франции хрен ты как ковбой поездишь, будешь сфотографирован, и оштрафован.
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:35
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Это реально так и есть, кто в курсе?
ДС мне друг, но истина дороже
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